Arap ülkelerinde Kovid-19 vakaları arttı
İSTANBUL (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı Bahreyn, Umman, Fas, Lübnan ve Tunus'ta arttı.
Bahreyn Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkede 300 kişide daha Kovid-19 tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 10 bin 352 olduğu bildirildi.
Açıklamada, toplamda 5 bin 491 kişinin ise sağlığına kavuştuğu ifade edildi
- Umman
Umman Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 811 kişide daha Kovid-19 tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 9 bin 820'ye yükseldiği belirtildi.
Açıklamada, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının ise 2 bin 396 olduğu aktarıldı.
- Fas
Fas Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 54 yeni vaka ile virüs bulaşan kişi sayısının 7 bin 697'ye çıktığı kaydedildi.
Açıklamada, iyileşen hasta sayısının ise 5 bin 223'e ulaştığı paylaşıldı.
- Lübnan
Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 4 kişide daha virüs tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 1172'ye yükseldiği belirtildi.
Açıklamada, iyileşen hasta sayısının ise 705'e ulaştığı aktarıldı.
- Tunus
Tunus Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 3 kişide Kovid-19 tespit edildiği, toplam vaka sayısının 1071'e çıktığı ifade edildi.
Açıklamada, iyileşen sayısının ise 946'ya ulaştığı kaydedildi.