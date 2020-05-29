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Aktüel

Arap ülkelerinde Kovid-19 vakaları arttı

Yeniakit Publisher
2020-05-29 19:08:49 -
Arap ülkelerinde Kovid-19 vakaları arttı

İSTANBUL (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı Bahreyn, Umman, Fas, Lübnan ve Tunus'ta arttı.

Bahreyn Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkede 300 kişide daha Kovid-19 tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 10 bin 352 olduğu bildirildi.

Açıklamada, toplamda 5 bin 491 kişinin ise sağlığına kavuştuğu ifade edildi

- Umman

Umman Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 811 kişide daha Kovid-19 tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 9 bin 820'ye yükseldiği belirtildi.

Açıklamada, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının ise 2 bin 396 olduğu aktarıldı.

- Fas

Fas Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 54 yeni vaka ile virüs bulaşan kişi sayısının 7 bin 697'ye çıktığı kaydedildi.

Açıklamada, iyileşen hasta sayısının ise 5 bin 223'e ulaştığı paylaşıldı.

- Lübnan

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 4 kişide daha virüs tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 1172'ye yükseldiği belirtildi.

Açıklamada, iyileşen hasta sayısının ise 705'e ulaştığı aktarıldı.

- Tunus

Tunus Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 3 kişide Kovid-19 tespit edildiği, toplam vaka sayısının 1071'e çıktığı ifade edildi.

Açıklamada, iyileşen sayısının ise 946'ya ulaştığı kaydedildi.


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