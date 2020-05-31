Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı ölümler ve vaka sayıları arttı

İSTANBUL (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kaybı Cezayir'de 653'e, Irak'ta 205'e, Lübnan'da 27'ye Bahreyn'de 19'a yükseldi, Ürdün'de vaka sayısı arttı.

Cezayir Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 7 kişinin daha salgın nedeniyle hayatını kaybetmesi sonucu can kaybının 653'e çıktığı bildirildi.

Açıklamada, vaka sayısının 9 bin 394'e, sağlığına kavuşanların sayısının da 5 bin 748'e ulaştığı ifade edildi.

- Irak

Irak Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede 10 kişinin daha virüs sebebiyle yaşamını yitirmesi sonucu Kovid-19 kaynaklı can kaybının 205'e ulaştığı belirtildi.



Açıklamada, 260 kişide daha virüs tespit edildiği, böylece vaka sayısının 6 bin 439'a çıktığı, iyileşenlerin sayısının ise 46 artışla 3 bin 156 olduğu kaydedildi.

- Lübnan

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 1 kişinin daha virüs sebebiyle yaşamını yitirmesi sonucu Kovid-19 kaynaklı can kaybının 27'ye yükseldiği aktarıldı.

Toplam vaka sayısının 1220'ye yükseldiği belirtilen açıklamada, iyileşenlerin sayısının ise 712'ye ulaştığı kaydedildi.

- Bahreyn

Bahreyn Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ölü sayısının 19'a çıktığı duyuruldu.



Bakanlık daha önce de vaka sayısını 11 bin 288, iyileşen sayısını 6 bin 673 olarak açıklamıştı.



- Ürdün

Ürdün Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada da, vaka sayısının 739'a yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada, iyileşenlerin sayısının 521'e ulaştığı ve yeni can kaybı yaşanmadığı bilgisine yer verildi.

Ürdün'de şimdiye kadar 9 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.





