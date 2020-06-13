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Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı ölüm ve vaka sayıları arttı

Kovid-19 kaynaklı ölümler Umman, Bahreyn ve Libya'da artarken, Fas'ta ise vaka sayısı yükseldi

Yeniakit Publisher
2020-06-13 14:15:20 -
Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı ölüm ve vaka sayıları arttı

İSTANBUL (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kaybı Umman'da 99'a, Bahreyn'de 37'ye ve Libya'da 6'ya yükselirken, Fas'ta da vaka sayıları arttı.

Umman Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte 3 kişinin daha yaşamını yitirdiği, toplam can kaybının 99'a yükseldiği bildirildi.

Ülkede 1006 yeni vaka tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 22 bin 77 olurken, iyileşen hasta sayısı ise 7 bin 530 olarak kayda geçti.

- Bahreyn

Bahreyn Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada ise yeni tip koronavirüs sebebiyle 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 444 kişide daha virüs tespit edildiği duyuruldu.

Açıklamada, vaka sayısının 17 bin 713'e, iyileşen sayısının 12 bin 191'e çıktığı ifade edilirken, hayatını kaybedenlerin sayısının ise 37'ye yükseldiği belirtildi.

- Libya

Libya'da hükümete bağlı Hastalıklarla Mücadele Ulusal Merkezinden yapılan açıklamada, ülkede bir kişinin daha Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetmesiyle ölü sayısının 6'ya çıktığı belirtildi.

Açıklamada, son 24 saatte ülkede 16 kişide daha Kovid-19 tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 409'a yükseldiği bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada ayrıca, hastalıktan iyileşenlerin sayısının 59 olduğu belirtildi.

- Fas

Fas Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 73 kişiye daha Kovid-19 teşhisi konulduğu, böylece vaka sayısının 8 bin 683'e çıktığı ifade edildi.

Sağlığına kavuşanların sayısının 7 bin 664'e ulaştığı aktarılan açıklamada, Kovid-19 kaynaklı yeni ölümün gerçekleşmediği ve can kaybının 212'de kaldığı belirtildi.

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