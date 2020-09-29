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Aktüel Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları ve vakalar arttı
Aktüel

Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları ve vakalar arttı

Yeniakit Publisher
2020-09-29 21:32:54 -
Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları ve vakalar arttı

İSTANBUL (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kayıpları Fas'ta 2 bin 152'ye, Cezayir'de 1726'ya, Libya'da 540'a, Ürdün'de 57'ye yükseldi.

Fas Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 nedeniyle 39 kişinin daha vefat ettiğini ve 2 bin 76 yeni vaka tespit edildiğini, 2 bin 785 kişinin iyileştiğini duyurdu.

Son verilerle toplam can kaybı 2 bin 152'ye, vaka sayısı 121 bin 183'e ve sağlığına kavuşanların sayısı 100 bin 253'e ulaştı.

-Cezayir

Cezayir Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kovid-19 salgınında 7 kişi daha yaşamını yitirdi ve 155 yeni vaka tespit edildi.

Böylece virüs kaynaklı can kaybı 1726'ya, vaka sayısı da 51 bin 268'e çıktı.

Ülke genelinde Kovid-19 teşhisi konulan 101 kişinin daha sağlığına kavuşmasıyla iyileşen hasta sayısı 36 bin 63'e ulaştı.

- Libya

Libya'da hükümete bağlı Hastalıklarla Mücadele Ulusal Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 13 kişinin daha hayatını kaybettiği, 801 yeni vaka tespit edildiği ve 384 kişinin iyileştiği bildirildi.

Açıklamada, toplam can kaybının 540'a, vaka sayısının 34 bin 14'e, iyileşen hasta sayısının da 18 bin 902'ye çıktığı aktarıldı.

- Ürdün

Ürdün Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 nedeniyle 6 kişinin daha vefat ettiğini ve 823 yeni vaka tespit edildiğini, 137 kişinin iyileştiğini duyurdu.

Son verilerle toplam can kaybı 57'ye, vaka sayısı 10 bin 49'a ve sağlığına kavuşanların sayısı 4 bin 501'e ulaştı.






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