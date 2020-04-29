Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları ve vakalar arttı

İSTANBUL (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kayıpları Kuveyt'te 24'e yükselirken, Katar, Bahreyn ve Lübnan'da vaka sayıları arttı.

Kuveyt Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, bir kişinin daha koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği ve böylece ülkede Kovid-19'dan kaynaklı can kayıplarının 24'e çıktığı belirtildi.

Açıklamada 300 kişinin daha enfekte olmasıyla toplam vaka sayısının ise 3 bin 440 olduğu bilgisi paylaşıldı.

Ülkede 1389 kişinin ise sağlığına kavuştuğu aktarılan açıklamada, 28'inin durumu kritik olmak üzere 66 hastanın yoğun bakımda olduğu kaydedildi.

- Katar

Katar Sağlık Bakanlığının açıklamasında, 643 yeni Kovid-19 tanısıyla toplam vaka sayısının 12 bin 564'e yükseldiği ifade edildi.

Açıklamada, şu ana kadar Kovid-19 nedeniyle 10 kişinin hayatını kaybettiği ülkede, bugüne kadar hastalardan 1243'ünün sağlığına kavuştuğu belirtildi.

- Bahreyn

Bahreyn Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede 58 kişide daha Kovid-19 tespit edildiği, toplam vakanın ise 2 bin 869'a yükseldiği ifade edildi.

Açıklamada, iyileşen kişi sayısının 1370 olduğu kaydedildi.



- Lübnan

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 4 kişide daha virüs tespit edilmesiyle vaka sayısının 721'e çıktığını, hastalığı yenen kişi sayısının ise 150 olduğunu açıkladı.



