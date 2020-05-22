Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kaybı ve vaka sayıları arttı

İSTANBUL (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Cezayir 562'ye, Suudi Arabistan'da 364'e, Irak'ta 147'ye, Katar'da 19'a yükselirken, Bahreyn, Lübnan, Ürdün ve Libya'da vaka sayıları arttı.

Cezayir Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 7 kişinin daha Kovid-19 nedeniyle daha hayatını kaybettiği ve toplam can kaybının 562'ye yükseldiği belirtildi.

Açıklamada, 190 kişide daha virüs tespit edildiği ve vaka sayısının 7 bin 918'e çıktığı kaydedilirken, iyileşen hasta sayısının ise 4 bin 254 olduğu duyuruldu.

- Suudi Arabistan

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 13 kişinin daha hayatını kaybettiği ve toplam can kaybının 364'e yükseldiği ifade edildi.



Açıklamada, 2 bin 642 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle toplam vaka sayısının 67 bin 719'a çıktığı, iyileşen hasta sayısının ise 39 bin 3 olduğu kaydedildi.

- Irak

Irak Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 7 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 87 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece toplam vefat sayısının 147'ye, vaka sayısının da 3 bin 964'e çıktığı aktarılan açıklamada, iyileşen hasta sayısının ise 2 bin 532 olduğu duyuruldu.

- Katar

Katar Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 2 kişinin daha hayatını kaybettiği ve 1830 yeni vaka tespit edildiği aktarıldı.



Böylece ülkedeki toplam can kaybının 19'a, vaka sayısının da 40 bin 481'e yükseldiği kaydedilen açıklamada, iyileşen hasta sayısının ise 7 bin 893 olduğu bildirildi.



- Bahreyn



Bahreyn Sağlık Bakanlığı, 164 kişinin daha Kovid-19'a yakalandığını ve toplam vaka sayısının 8 bin 338'e yükseldiğini açıkladı.



Bakanlık bugüne dek hayatını kaybeden kişi sayısını 12, iyileşen hasta sayısını ise 4 bin 4 olarak duyurdu.



- Lübnan



Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 62 kişide daha Kovid-19 tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 1086'ya yükseldiği belirtildi.



Açıklamada, şu ana kadar ülkede kaydedilen virüs kaynaklı can kaybının 26, iyileşen hasta sayısının ise 663 olduğu duyuruldu.

- Ürdün

Ürdün Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 16 kişide daha virüs tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 700'e çıktığı aktarıldı.

Açıklamada, şu ana kadar ülkede kaydedilen virüs kaynaklı can kaybının 9, iyileşen hasta sayısının ise 432 olduğu bildirildi.

- Libya

Libya Hastalıklarla Mücadele Ulusal Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada, 1 kişiye daha Kovid-19 teşhisi konulduğu ve vaka sayısının 72'ye çıktığı belirtildi.

Açıklamada, şu ana kadar ülkede kaydedilen virüs kaynaklı vefat sayısı 3, iyileşen hasta sayısı ise 38 olarak paylaşıldı.