Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kaybı ve vaka sayıları arttı

İSTANBUL (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Suudi Arabistan'da 12, Kuveyt'te 5, Fas'ta 2, Katar'da 1 kişi daha hayatını kaybederken, Umman, Bahreyn, Lübnan, Libya, Filistin ve Tunus'ta ise vaka sayıları arttı.

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 12 kişinin daha hayatını kaybettiği ülkede toplam can kaybının 351'e yükseldiği belirtildi.



Bugün 2 bin 532 kişiye daha Kovid-19 teşhisi konulduğu ve toplam vaka sayısının 65 bin 77'ye ulaştığı kaydedilen açıklamada, 2 bin 562 kişinin sağlığına kavuşmasıyla iyileşen hasta sayısının ise 36 bin 40 olduğu aktarıldı.

- Kuveyt



Kuveyt Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 5 kişinin daha Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği ülkede toplam can kaybının 129'a çıktığı bildirildi.



Toplam vaka sayısının 18 bin 609'a yükseldiği aktarılan açıklamada, iyileşen hasta sayısının ise 5 bin 205'e ulaştığı bilgisi verildi.

- Fas

Fas Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 2 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybının 196'ya yükseldiği belirtildi.



Ülkede 52 kişide daha virüs tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 7 bin 185'e çıktığı kaydedilen açıklamada, iyileşen hasta sayısının ise 4 bin 212 olduğu aktarıldı.

- Katar



Katar Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 1 kişinin daha Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ve böylece toplam can kaybının 17'ye çıktığı belirtildi.

Ülkedeki toplam vaka sayısının 38 bin 651'e çıktığı bildirilen açıklamada, iyileşen hasta sayısının ise 7 bin 288'e ulaştığı ifade edildi.

- Umman



Umman Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 327 kişide daha virüs tespit edildiği ve böylece toplam vaka sayısı 6 bin 370'e çıktığı bildirildi.

Açıklamada, iyileşen hasta sayısının ise 1821'e ulaştığı bilgisine yer verildi.

Virüs kaynaklı yeni vefat kaydedilmeyen ülkede, Kovid-19 nedeniyle şu ana kadar 30 kişi hayatını kaybetti.

- Bahreyn



Bahreyn Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkedeki toplam vaka sayısının 8 bin 53'e yükseldiği bildirildi.

Açıklamada, iyileşen hasta sayısının ise 3 bin 715'e ulaştığı aktarıldı.



Bakanlık son olarak Kovid-19 kaynaklı toplam can kaybının 12 olduğunu açıklamıştı.



- Lübnan

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, toplam vaka sayısının 1024'e, iyileşen hasta sayısının ise 663'e yükseldiği ifade edildi.

Ülkede virüs kaynaklı yeni vefat kaydedilmedi.

- Libya

Libya Hastalıklarla Mücadele Ulusal Merkezi, ülkede 2 kişide daha Kovid-19 görüldüğünü ve böylece toplam vaka sayısının 71'e yükseldiğini açıkladı.

Merkezden yapılan daha önceki açıklamada, ülkede salgın nedeniyle 3 kişinin hayatını kaybettiği, 35 kişinin ise iyileştiği aktarılmıştı.

- Filistin

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, Refah Sınır Kapısı'ndan ülkeye giriş yapan ve karantina altında tutulan 19 kişiye Kovid-19 teşhisi konulduğunu duyurdu.

Açıklamda, yeni vakalarla birlikte Gazze Şeridi'nde enfekte olanların sayısının 49'a yükseldiği aktarıldı.

- Tunus

Tunus Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkede 1 kişide daha Kovid-19 tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 1045'e çıktığı duyuruldu.

Açıklamada, virüs kaynaklı toplam can kaybının 47 olduğu, iyileşen hasta sayısının ise 862'ye çıktığı kaydedildi.