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Dünya

Arap ülkelerinde koronavirüs nedeniyle bayram namazı askıya alındı

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Sudan, Mısır, Yemen ve Moritanya'da bayram namazını askıya aldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-23 09:46:00 -
Arap ülkelerinde koronavirüs nedeniyle bayram namazı askıya alındı

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Sudan, Mısır, Yemen ve Moritanya'da bayram namazını askıya aldı.

 

 

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, Katar ve Yemen, pazar gününü bayramın ilk günü olarak ilan etti.

Suudi Arabistan resmi televizyonu İslami İşler Bakanı Abdullatif Al eş-Şeyh'in koronavirüs nedeniyle bu yıl bayram namazlarının mescit ve açık alanlarda kılınmayacağı talimatı verdiğini duyurdu.

Emirlikler hükümeti İnformasyon Ofisi, bayram günleri süresinde mescitlerin kapalı kalacağını, ülkenin resmi fetva merkezi şartlarına uygun şekilde evlerde bayram namazı kılınabileceği yönünde fetva verdiği belirtildi.

Katar'da da koronavirüs nedeniyle mescitlerin kapalı tutulacağı ve cemaatle namazların kılınmayacağı ilan edildi.

Bayram hilali için bugün gözlem yapılacağı belirtilen Sudan'da da mescit ve meydanların bayram namazı için kapalı tutulacağı verilen benzeri bir fetvayla evlerde bayram namazının kılınabileceği ifade edildi.

Mısır Vakıflar Bakanlığı açıklamasında mescitlerin içinde ve dışında bayram namazlarının kılınmasına izin verilmeyeceği kaydedildi.

Yemen'in geçici başkenti Aden'deki mescitlerden sorumlu heyet yetkilileri tarafından yapılan duyuruda, koronavirüs nedeniyle bayram günlerinde mescitlerin kapalı tutulmaya devam edileceği aktarıldı.

Moritanya İslami İşler Bakanlığı yaptığı açıklamada, alimlerle yapılan istişareler sonucunda bayram namazının askıya alındığını ilan etti.

 

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