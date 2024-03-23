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Dünya Arap ülkeleri Moskova'daki saldırıyı kınadı
Dünya

Arap ülkeleri Moskova'daki saldırıyı kınadı

Yeniakit Publisher
2024-03-23 19:08:00 -
Arap ülkeleri Moskova'daki saldırıyı kınadı

Arap ülkeleri, Rusya'nın başkenti Moskova'da dün bir konser salonuna yapılan terör saldırısını kınadı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, aşırılığın her türlüsü ve terörizmle mücadele edilmesinin önemi vurgulandı.

Arap ülkeleri saldırıyı kınadı

Açıklamada, ölenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifa dileklerinde bulunuldu.

BAE Dışişleri Bakanlığının açıklamasında da "terörist" saldırının şiddetle kınandığı ifade edildi ve saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifa dilendi.

Libya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Libya’nın sivilleri hedef alan her türlü terör eylemini reddettiği kaydedildi.
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Açıklamada, terör saldırısında yaşamını yitirenlerin yakınlarına, Rus halkı ve hükümetine taziye sunuldu.

Cezayir, Bahreyn, Katar, Kuveyt, Umman, Mısır, Ürdün, Filistin, Lübnan, Tunus ve Fas dışişleri bakanlıklarından yapılan yazılı açıklamalarda da Moskova'daki saldırı kınandı, dayanışma mesajları verildi.

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreteri Hüseyin İbrahim Taha ise yaptığı yazılı açıklamayla saldırıyı şiddetle kınadı ve terörün her türlüsünü reddettiklerini vurguladı.

Kaynak: AA

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