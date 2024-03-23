Arap ülkeleri Moskova'daki saldırıyı kınadı

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, aşırılığın her türlüsü ve terörizmle mücadele edilmesinin önemi vurgulandı.

Arap ülkeleri saldırıyı kınadı

Açıklamada, ölenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifa dileklerinde bulunuldu.

BAE Dışişleri Bakanlığının açıklamasında da "terörist" saldırının şiddetle kınandığı ifade edildi ve saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifa dilendi.

Libya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Libya’nın sivilleri hedef alan her türlü terör eylemini reddettiği kaydedildi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Açıklamada, terör saldırısında yaşamını yitirenlerin yakınlarına, Rus halkı ve hükümetine taziye sunuldu.

Cezayir, Bahreyn, Katar, Kuveyt, Umman, Mısır, Ürdün, Filistin, Lübnan, Tunus ve Fas dışişleri bakanlıklarından yapılan yazılı açıklamalarda da Moskova'daki saldırı kınandı, dayanışma mesajları verildi.

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreteri Hüseyin İbrahim Taha ise yaptığı yazılı açıklamayla saldırıyı şiddetle kınadı ve terörün her türlüsünü reddettiklerini vurguladı.

Kaynak: AA