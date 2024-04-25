Arap ülkeleri de dahil 55 ülkede yayınlandı! Netflix’teki dizi tepki çekti: Dinde tahrife yönelik hamle

Netflix platformunda yayınlanan ve Hz. Musa’nın hayatını konu aldığı öne sürülen “Hz. Musa’nın Hikayesi” dizisi, tarih ve din ile alakalı anlatımlarda çelişki içerdiği gerekçesi ile itirazlara sebep oldu.

Dizi, Gazze’deki olaylar ve Filistin meselesi bağlamında Siyonist söylemlere dayanak teşkil ettirmek istendiği ve siyonist söylemi desteklediği iddialarıyla eleştiriliyor.

TARİHİ ANLATIMLAR VE DİNİ BAĞLAM

Hz. Musa’nın hayatı İslam inancında önemli bir yere sahip olup, Kur’an-ı Kerim’de detaylı bir şekilde anlatılmaktadır. Ancak Netflix dizisi, Kur’an ayetlerine aykırı bazı unsurlar içeriyor. Örneğin, dizide Hz. Musa’yı nehirden kurtaranın Firavun’un kızı olduğu belirtilirken, Kur’an’da bu kişinin Firavun’un eşi olduğu vurgulanmaktadır. Ayrıca, Siyonistlerin Filistin toprakları üzerindeki iddialarını tekrarlaması ve Mısırlı Yahudilerin Mısır uygarlığındaki rolünün abartılı bir şekilde gösterilmesi, tarihi kaynaklarla çeliştiği için itirazlara sebep oldu.

Dizide, Mısır Kralı II. Ramses’in Firavun olarak gösterilmesi de tartışmalara neden oldu, zira II. Ramses’in mumyası üzerinde yapılan incelemeler, onun boğularak ölmediğini göstermektedir. Bu durum, Hz. Musa’nın Firavun’u yenilgiye uğrattığı ve onun denizde boğulduğu Kur’an anlatısıyla örtüşmemektedir.

KUR’AN’DA HZ. MUSA VE MUCİZELERİ

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Kur’an-ı Kerim, Hz. Musa’nın peygamberlik hayatını ve mucizelerini geniş bir şekilde ele alır. Hz. Musa, “kelîmullah” olarak bilinir; yani Allah’ın kendisiyle doğrudan konuştuğu peygamberlerden biri olarak kabul edilir. Hz. Musa’nın annesi tarafından nehre bırakılması, Firavun’un sarayında büyümesi, Hz. Şuayb’ın kızıyla evlenmesi ve peygamberlik vahiylerini alması gibi olaylar, İslami geleneğin temel taşlarındandır.

noktagazetesi'nin akatradığı içerikte: "Hz. Musa’nın İsrailoğulları ile Mısır’dan ayrılışı ve denizin yarılması mucizesi, onun en bilinen kıssalarındandır. Ayrıca, Hızır ile olan arkadaşlığı ve diğer pek çok mucizevi olay, Kur’an’da Hz. Musa’nın özel bir konumda olduğunu gösterir" ifadelerine yer verildi.

Netflix dizisi, tarihi ve dini anlatıları yine eleştirilerin odağında yer alıyor. Dizinin, Kur’an ayetlerine sadık kalmadığı ve tarihi gerçekleri çarpıttığı iddiaları, izleyiciler ve eleştirmenler tarafından dile getiriliyor.