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Arap turizmciler Türk ortak arıyor

İstanbul, 12-13 Temmuz tarihlerinde Uluslararası Hac, Umre ve Turizm Hizmetleri Zirvesi’ne ev sahipliği yapacak. Zirveye katılacak şirketlerin yeni ortaklıklara imza atması bekleniyor.

06 Temmuz 2018 Cuma 10:49
Arap turizmciler Türk ortak arıyor

Uluslararası Hac, Umre ve Turizm Hizmetleri Zirvesi İstanbul’da gerçekleştirilecek. 12-13 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek zirveye Türkiye ve Suudi Arabistan başta olmak üzere çok sayıda ülkeden firma katılacak. Hac ve umre turizminin önemine dikkat çeken Zirve Koordinatörü İlyas Say, “Bu yıl 80 bin kişinin hac ibadeti için, 100 binin üzerinde kişinin ise umre için Suudi Arabistan’a gitmesini bekliyoruz” diye konuştu.

YENİ İŞBİRLİKLERİNE İMZA ATILACAK

İki gün sürecek zirvede sektörel sorunların konuşulacağını ve çözüm yollarının aranacağını dile getiren Say, amacın karşılıklı işbirliklerini artırmak olduğunu söyledi. Suudi Arabistan’da şirket açmanın belli şartlarının olduğunu söyleyen Say, açıklamasını şöyle sürdürdü:  “Suudi Arabistan’da bu yıla kadar hac ve umre işlerini yapan 60 firma vardı. İlk kez bu yıl yeni izinler verildi ve firma sayısı 450’ye çıktı. Bu şirketler milyon dolarlık bütçelere sahip. Türk şirketlerle ortaklık, işbirliği yapmak, birlikte çalışmak istiyorlar. Zirvenin bu işbirliklerine zemin hazırlamasını, ortaklık anlaşmalarının imzalanmasını ve pazarın bu işbirlikleriyle daha da büyümesini arzu ediyoruz.”

TÜRKİYE’YE BÜYÜK İLGİ

Sadece Arap ülkelerinden geçtiğimiz yıl 3 milyonun üzerinde turistin Türkiye’yi ziyaret ettiğini vurgulayan İlyas Say, “Bu yıl ilkini gerçekleştireceğimiz Uluslararası Hac, Umre ve Turizm Hizmetleri Zirvesi ile Türk firmaları ile başta Suudi Arabistan olmak üzere İslam ülkelerinden İstanbul’a gelecek firmaları buluşturacağız” dedi.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 06 Temmuz 2018 Cuma 10:49
  1. İstanbul
  2. Uluslararası Hac
  3. Umre ve Turizm Hizmetleri Zirvesi

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