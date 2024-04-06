Arap turistler Türkiye'ye akın akın geliyor! Bayramda Arap turistler dolacak! Türkiye'nin o ilini tercih ettiler

İstanbulluların Ramazan Bayramı için tatil planları yaparken, İstanbul'da tatil geçirmeyi tercih edenlerin sayısı da azımsanmayacak kadar fazla. Otellerde doluluk oranları %60'ları buldu ve en yoğun talep Orta Doğu ülkelerinden geldi.



Arap turistlerin bu Ramazan Bayramı'nda da tercihi net: İstanbul. Bayram boyunca İstanbul'da konaklayacak olanlarla aynı fırsatı yakalamak isteyen turistler, otel rezervasyonlarını hızla artırıyor.

Tarih ve Alışveriş İçin İstanbul'a

Ramazan Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte, İstanbul'a tatil için gelen turist sayısında artış gözlemleniyor. Özellikle Orta Doğu ülkelerinden İstanbul'a gelen turistler, şehrin tarihi ve kültürel zenginliklerini keşfetmek ve alışveriş yapmak için tercih ediyorlar. İstanbul'un tarihi mekanları, alışveriş olanakları ve eşsiz manzaraları, Ramazan Bayramı'nı kutlamak isteyen birçok turistin tercihi haline geldi.

İstanbul: Turizm Sezonunun Başlangıcı

İstanbul'da bir otel yöneticisi olan Ali Büyükkirişçi, şehrin Ramazan Bayramı dolayısıyla turistlerin ilgi odağı haline geldiğini belirtti. Otellerde doluluk oranlarının %60'a ulaştığını ifade eden Büyükkirişçi, "Turizm sezonu bu yıl Ramazan Bayramı ile birlikte başlıyor" dedi.

Büyükkirişçi, İstanbul'un kültürel ve tarihi zenginlikleriyle dünyanın en değerli destinasyonlarından biri olduğunu vurgulayarak, "Ramazan Bayramı vesilesiyle İstanbul'u ziyaret eden gruplar mevcut. Sağlık turizmi sezonu da şu anda başladı. Geçmiş dönemlere göre biraz durgunluk var ama önümüzdeki günlerde daha da hareketlenecektir" diye konuştu.

Arap Turistler İstanbul'u Tercih Ediyor

Büyükkirişçi, İstanbulluların bayramda farklı illere gitmesine rağmen, İstanbul'da kalanların bu durumu bir fırsata çevirdiğini ve turistlerin de şehri ziyaret etmekten keyif aldığını belirtti. Özellikle Ramazan Bayramı'nda Orta Doğu ülkelerinden gelen Arap turistlerin İstanbul'u tercih ettiğini ve şehirde doluluk yaşandığını söyledi.

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Rezervasyonlar Hızla Artıyor

Otellerde doluluk oranlarının arttığını vurgulayan Büyükkirişçi, şu anda rezervasyonların %50-60 bandına ulaştığını ve gecelik konaklama fiyatlarının 70 ile 150 euro arasında değiştiğini belirtti. Turizm paydaşlarıyla daha fazla çalışarak ve daha iyi tanıtım yaparak İstanbul'u daha iyi noktalara taşımak gerektiğini ifade etti.