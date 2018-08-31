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Arap turistler şoke oldu! Ceza yağdı

İstanbul Etiler'de Sivil Trafik Ekipleri, UBER ve Scotty araçlarına yönelik uygulama gerçekleştirdi. Çevirilen UBER araçlarına ve seyahat eden yolculara ceza yazıldı.

31 Ağustos 2018 Cuma 10:37
Arap turistler şoke oldu! Ceza yağdı

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik Ekipler Amirliği ekipleri, dün saat 14.00 sıralarında UBER ve Scotty’e yönelik uygulama gerçekleştirdi. Ekipler, Beşiktaş Etiler Nispetiye Caddesi üzerinde tespit ettikleri araçları durdurdu.

Yapılan denetimde çok sayıda araç sürücüsüne, "ilgili belediyeden izin veya ruhsat almaksızın, belediye sınırları dahilinde ticari amaçlı yolcu taşımak" gerekçesiyle 3 bin 8 lira, yolcularına ise "ruhsat almadan faaliyet gösteren araçlardan taşımacılık hizmeti almak" gerekçesiyle 334 lira para ceza kesildi.

Öte yandan ceza kesilen Arap turist yolcular duruma anlam veremedi. Sivil trafik polisinin olayı anlatması üzerine yolculara da araç içerisinde tutanak tutularak ceza kesildi.

Uygulamaya devam eden ekipler, durdurdukları lüks bir minibüsün şoförünün Suriye uyruklu olduğunu fark etti. Sürücü ile konuşan ekipler, kendisine ticari araç sürebilmek için belge alması gerektiğini söyledi ve bu şekilde araç kullanamayacağını belirtti. Bu sebepten sürücüye para cezası kesildi.

Haber Tarihi: 31 Ağustos 2018 Cuma 10:37
  1. İstanbul
  2. UBER
  3. scotty
  4. uber ceza

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