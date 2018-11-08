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Arap şirketlere yatırım çağrısı

Tüm dünyada 2 trilyon dolara varan Arap yatırımı olduğunu kaydeden İstanbul Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İsrafil Kuralay, “Türkiye olarak biz buradan önemli bir pay almaya talibiz. 2017’de 15,3 milyar doları bulan yatırımları daha da yukarı taşımaya adayız” dedi.

08 Kasım 2018 Perşembe 10:51
Arap şirketlere yatırım çağrısı

Buğra Kardan

Türkiye, Ortadoğu’dan daha fazla yatırım çekmeyi planlıyor. Bu plan dahilinde tanıtım faaliyetlerine önem vereceklerini belirten İstanbul Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İsrafil Kuralay, Arap yatırımcılara “Ülkemizde yeni ve kazançlı alanlar çok; enerjiden savunma teknolojilerine, petrokimyaya, ilaca, sağlığa kadar onlarca sektörde büyük fırsatlar söz konusu” diye seslendi. Tüm dünyada 2 trilyon dolara varan Arap yatırımı olduğunu kaydeden Kuralay, “Türkiye olarak biz buradan önemli bir pay almaya talibiz. 2017’de 15,3 milyar doları bulan yatırımları daha da yukarı taşımaya adayız” dedi.

En büyük pay Katar’ın

Türkiye’ye yapılan Arap yatırımlarından en büyük payı 5,5 milyar dolar ile Katar’ın aldığına işaret eden Kuralay, “Bu ülkenin ardından 4,7 milyar dolar ile BAE, 1,5 milyar dolar ile Bahreyn, 1,3 milyar dolar ile Kuveyt, 1,1 milyar dolar ile Suudi Arabistan geliyor” açıklamasını yaptı.

Arap-Türk İşadamları Derneği (ARTİAD) Başkanı Cemalettin Kerim de Ortadoğu’dan Türkiye’ye gelen sermaye miktarını arttırmaya odaklanacaklarını dile getirerek, “İnşallah 5 sene içinde şu anda 30 milyar dolar Arap yatırımlarını 100 milyar dolar seviyesine getireceğiz” ifadelerini kullandı.

Önemli kolaylıklar sağlandı

Doğrudan yatırımlar için önemli kolaylıklar sağladıklarını anlatan Hazine ve Maliye Bakanı Yardımcısı Nureddin Nebati ise “Sabit sermayeyi 2 milyon dolardan 500 bin dolara, mevduatı 3 milyon dolardan 500 bin dolara düşürdük. Gayrimenkul yatırım fonunu 500 bine, taşınmazı 250 bin dolara indirdik. Artık bu parayla ‘ben gelemiyorum’ diyen yoktur” şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkan Yardımcısı Ahmet Burak Dağlıoğlu da Arap yatırımcılara gerekli tüm desteğin sağlanacağı sözü verdi. Dağlıoğlu, sıkıntıya düşenlere kapılarının her zaman açık olduğunu söyledi.

Haber Tarihi: 08 Kasım 2018 Perşembe 10:51
  1. Ortadoğu
  2. İstanbul Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İsrafil Kuralay
  3. Arap yatırımları
  4. Arap-Türk İşadamları Derneği (ARTİAD) Başkanı Cemalettin Kerim
  5. Hazine ve Maliye Bakanı Yardımcısı Nureddin Nebati
  6. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkan Yardımcısı Ahmet Burak Dağlıoğlu

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