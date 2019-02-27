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Arap medyası: Türkiye artık vazgeçiyor

Türkiye muhalifi Arap medyası son günlerde Müslüman Kardeşler Örgütü ile Türkiye arasında oluşan bağın kopma noktasına geldiğini yazmaya başladı. Analizlere göre Türkiye İhvan'dan vazgeçme aşamasına geldi.

27 Şubat 2019 Çarşamba 17:51
Arap medyası: Türkiye artık vazgeçiyor

Fatwas Gözlemevi ve Mısır Fatwa Evi'nin görüşleri tarafından hazırlanan yakın tarihli bir rapor, Müslüman Kardeşler'in iç çatışmalar sonucu parçalanıp dağıldığını ve grubun liderlerini ve unsurlarını 2013'te Mısır'da düştükten sonra kucaklayan Türkiye'nin İhvan'dan vazgeçme durumuna geldiğini vurguladı.

Yayınlanan rapor Türkiye'ye muhalif Arap medyasında yayınlandı.

Raporda yer alan ifadelere göre; ''İslami bir geçmişi olan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Mısır rejimi arasındaki ilişki, Mısır'ın terör örgütü olarak sınıflandırdığı Müslüman Kardeşlere Türkiye'nin sahip çıkmasıyla son altı yılda siyasi ve medya gerginlik dalgaları oluşturdu.

İfta Evi Gözlemevi, dün akşam yayınlanan raporunda, "Müslüman Kardeşler'in, 30 Haziran 2013 devriminden bu yana ilk kez Türkiye'de panik halinde olduğu gözleniyor'' ifadelerini kullandı. 

Raporda, “Müslüman Kardeşler” ile Türkiye rejimi arasındaki ilişki “karşılıklı çıkarlar tarafından geçersiz kılan oportünizm” olarak tanımlandı.

“Tüm göstergeler, kanıtlar ve günlük uygulamalar, Türkiye'de Müslüman Kardeşler'in kanatları arasındaki genişliğini açığa çıkarıyor” diyen rapora göre, “Ankara'nın Mısır hükümeti için bir dizi hükümlüyü teslim etmesi, Müslüman Kardeşler ile Türkiye rejimi arasındaki balayını sona erdirdi.''

Gözlemevinin analizi, ''Türkiye, mevcut Arap ve uluslararası kuşatmadan kurtulma arzusunu kanıtladıktan sonra, Türkiye'deki Müslüman Kardeşlerin ağır varlığının bir tür risk haline geldiğine inanıyor.''

Siyasi İslam Araştırmaları Merkezi müdürü Mustafa Hamza "Al-Nahar" a şunları söyledi:

"Açıkça Müslüman Kardeşler ile Erdoğan arasındaki balayı bitmedi ve Türk makamlarınca yapılan güvenlik kovuşturmaları gecikmiş bir süreç. Buna kanıt ise Müslüman Kardeşler'in herhangi bir üyesinin sahte pasaportlarla girişini engellemeye karar vermiş olmalarıdır; bu da resmi pasaportu olan birinin Türkiye'ye girebileceği anlamına gelir ve bu karar artık anlamsızdır.''

Siyasi İslam Araştırmaları Merkezi direktörüne göre, "Kararın Erdoğan'ın Müslüman Kardeşleri terk etmesinden çok uzak olmayan uluslararası partilere yönelik hedefleri var, aralarındaki ittifakın yol açtığı çıkarlar hala var ve devam ediyor ve Türkiye hala grubun liderleri ve unsurları için güvenli bir cennet durumunda''

Uluslararası ilişkiler araştırmacısı Mohamed Hamid, "Müslüman Kardeşler ile mevcut Türk rejimi arasındaki bağlantı düşündüğümüzden daha güçlü ve parçalanması zor." dedi.

“Son zamanlarda Mısır'a teslim edilen genç adamın (Muhammed Abdel Hafız) konusu, Atatürk havalimanının içindeki bürokratik bir hatanın sonucuydu ve iki taraf arasındaki temaslarla hiçbir ilgisi yoktu.''

Kaynak: Annahar.com

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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 17:51
  1. Ankara
  2. ERDOĞAN
  3. ARAP MEDYASI
  4. TÜRKİYE

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