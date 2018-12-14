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Arap manifestosu: "Geri kalmamızın sebebi Osmanlı değil, sömürgeciler!"

Arap ülkelerinden gelen akademisyenler, Kütahya’da düzenlenen "Arapların hafızasında II. Abdülhamid ve Türk Arap İlişkileri" sempozyumunda buluştu. Arap rejimlerince körüklenen Türkiye düşmanlığına karşı sağlam bir iradenin sergilendiği toplantıda akademisyenler ortak bir dile İslam coğrafyasındaki geri kalmışlığın sebebinin Osmanlı İmparatorluğu değil, sömürge yönetimleri olduğuna dikkat çekti.

14 Aralık 2018 Cuma 11:20
Arap manifestosu: "Geri kalmamızın sebebi Osmanlı değil, sömürgeciler!"

Kütahya'da Dumlupınar Üniversitesince düzenlenen ve 15 ülkeden 40'ı aşkın akademisyenin katılımıyla gerçekleşen “Arapların hafızasında II. Abdülhamid ve Türk Arap İlişkileri” başlıklı kongre, tarihe geçecek konuşmalara sahne oldu. TİKA, Tavşanlı Belediyesi ve Tavşanlı Ticaret Odasının desteğiyle Kütahya Üniversitesince gerçekleştirilen sempozyumda, Türkiye karşıtı Arap rejimlerince körüklenen Türkiye düşmanlığına karşı sağlam bir irade sergilendi.

"Geri kalışımızın sebebi Osmanlı değil, sömürge yönetimleri"

Sempozyumda konuşan akademisyenler, Ortadoğudaki diktatöryal rejimlerin aksine ülkelerinin geri kalmışlığının sebebinin Osmanlılar değil, sömürge yönetimleri olduğunu söyledi.

Türkler dünya ile yarışıyor, biz ancak Guinnes'e giriyoruz

Lübnan Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Halid Abdülkadir El-Cündi, Osmanlı Devleti'nin hem II. Abdülhamid hem de diğer padişahlar döneminde Ortadoğu beldelerine yaptığı yatırımların kayıt altında olduğunu belirterek “Osmanlı Devleti bizim tarihimizin çok önemli bir parçası… Osmanlı yönetimi altında Ortadoğu barışı yaşadı. Osmanlı'yı Araplar olarak geri kalmışlığımızın sebebi olarak gösterenlere diyorum ki; şu anda Türkiye nerede ve biz Araplar olarak neredeyiz? Türkiye, bugün uzaya uydu fırlatıp büyük devletlerle yarışıyor, biz ise ancak Guinnes rekorlar kitabına giriyoruz” dedi.

Osmanlılar Türklerden önce Arapların ecdadı!

Sempozyuma Irak'tan katılan Yard. Doç. Dr. Emad Abdelazeez Yusuf, “Sultan II. Abdülhamid döneminde avcılıktan eğitim faaliyetlerine kadar pek çok fermanda Irak'tan Lübnan ve Suriye'ye kadar Ortadoğu ülkelerinin de tıpkı Anadolu gibi bir gelişme içinde olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla Arapların Osmanlılar sebebiyle geri kalmışlığı iddiaları gerçeği yansıtmıyor” diye konuştu.

Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Üyesi Suriyeli akademisyen Dr. Öğretim Üyesi Siham Hindavi de “Arapların en büyük hatası, Osmanlıları bugün yaşadığımız parçalanmışlığın ve geri kalmışlığın sebebi olarak görmesidir. Osmanlı Padişahları, Ortadoğu'ya parçalanmışlığı önlemekten başka bir amaçla gelmediler. Suriye'den Osmanlı çıktı, Fransızlar girdi. Filistin ve Tunus'tan Osmanlılar çıkarken İngilizler girdi. Libya'dan Osmanlılar çıktı, İtalyanlar geldi. Yani Osmanlılar, Arapları  korudu. Osmanlı olsaydı İsrail kurulabilir miydi? Osmanlılar, Türklerden önce Arapların dedesidir” ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin önlem alması gerekiyor!

Mısırlı tarihçi Muhammed Elhamy ise şu ifadeleri kullandı:

“Çabamız, Türkler ve Araplar olarak ortak bir gelecek inşa etmek. 100 yıl önce bizi parçalamak adına yapılan çabalar bugün çok daha yoğun bir şekilde yapılıyor. George Friedman, ‘21'inci yüzyılın ortasında ABD ve Türkiye çatışacak. Bu çatışmada Arapların bir kısmını kullanacağız' diyor. Bu tür çalışmalarla Araplara gerçeğin aktarılması gerekiyor.”

Haber Tarihi: 14 Aralık 2018 Cuma 11:20
  1. Kütahya
  2. Dumlupınar Üniversitesi
  3. kongre
  4. Osmanlı
  5. Araplar

YORUM YAZ

  • Mehmet ARSLANMehmet ARSLAN27 dk önce
    fevkalade güzel bir sempozyum tavşanlı belediyesine yürekten teşakkür ederim.keşke bu tür sempozyumları büyük şehirler yapsa
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