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Dünya Arap koalisyonundan açıklama! Balistik füze imha edildi
Dünya

Arap koalisyonundan açıklama! Balistik füze imha edildi

Arap koalisyonu, Yemen'de Husilere ait balistik füze ve fırlatma rampası imha edildiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-04-01 16:27:00 - 2021-04-01 16:32:56
Arap koalisyonundan açıklama! Balistik füze imha edildi

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Yemen'in Marib ilinde İran destekli Husilere ait balistik füze ve fırlatma rampasının imha edildiğini duyurdu.

Arap koalisyonunun Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan açıklamasında, "Husilerin Marib'deki bir cephede balistik füzeyle sivillere planladığı saldırının engellendiği" belirtildi.

Açıklamada, koalisyon güçlerinin, Husilere ait balistik füze ve fırlatma rampasını imha ettiği bilgisi paylaşıldı.

Husiler, 4 insansız hava aracıyla (İHA) Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da "kritik önemdeki" bazı noktaları vurduklarını öne sürmüştü.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana İran destekli Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

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