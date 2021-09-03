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Dünya Arap koalisyonu duyurdu! Suudi Arabistan’a gönderilirken imha edildi
Dünya

Arap koalisyonu duyurdu! Suudi Arabistan’a gönderilirken imha edildi

Arap koalisyonu, Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'a gönderdiği bomba yüklü İHA’nın imha edildiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-09-03 15:46:00 -
Arap koalisyonu duyurdu! Suudi Arabistan’a gönderilirken imha edildi

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Yemen'deki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'a gönderdiği bomba yüklü insansız hava aracının (İHA) imha edildiğini duyurdu.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberine göre, Yemen hükümetini destekleyen koalisyon güçleri tarafından yapılan yazılı açıklamada, Husilerin Suudi Arabistan'ın güneyine bomba yüklü İHA gönderdiği belirtildi.

Söz konusu İHA'nın, etkisiz hale getirildiği kaydedilen açıklamada, koalisyon güçlerinin, saldırı girişimleri karşısında sivillerin korunması için gerekli önlemleri aldığı ve uyguladığı ifade edildi.

İran destekli Husiler sık sık Suudi Arabistan'ın güney bölgelerini balistik füze ve İHA'larla hedef alıyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

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