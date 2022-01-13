  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Arap koalisyonu duyurdu: İmha edildi
Dünya

Arap koalisyonu duyurdu: İmha edildi

Suudi Arabistan önderliğindeki koalisyon güçleri, Husilerin, Marib'e sevk ettiği bir helikopterin imha edildiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-01-13 00:46:00 -
Arap koalisyonu duyurdu: İmha edildi

Suudi Arabistan önderliğindeki koalisyon güçleri, Husilerin, Marib'e sevk ettiği bir helikopterin imha edildiğini açıkladı.

Suudi Arabistan resmi haber ajansına (SPA) göre, koalisyon güçlerinin açıklamasında, imha edilen helikopterin, Husiler tarafından Sana Havalimanı'ndan Marib kentine götürüldüğü belirtildi.

Çeşitli cephelere silah sevkiyatının takip edildiği vurgulanan açıklamada, Husilerden bu yöndeki çabalarını durdurmaları istendi.

Açıklamada, helikopterin imhasının nerede ve ne şekilde olduğuna veya muhtemel can kaybına ilişkin bilgi verilmedi.

Olaya ilişkin Husilerden ise henüz açıklama yapılmadı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, İran destekli Husiler ile koalisyon güçlerinin desteklediği hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor. Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor. Yemen'deki çatışmalar, son dönemde hükümetin en önemli kalelerinden biri olan, petrol ve doğal gaz yataklarının da bulunduğu Marib ve çevresinde yoğunlaşıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay