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Dünya Arap koalisyonu açıkladı: Husilere ait bomba yüklü 2 İHA imha edildi
Dünya

Arap koalisyonu açıkladı: Husilere ait bomba yüklü 2 İHA imha edildi

Yemen’de hükümeti destekleyen Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Husiler tarafından Suudi Arabistan’ın güneybatısına gönderilen bomba yüklü 2 insansız hava aracının imha edildiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-08-09 17:02:00 -
Arap koalisyonu açıkladı: Husilere ait bomba yüklü 2 İHA imha edildi

Koalisyon güçlerinin Suudi Arabistan resmi ajansı SPA’da yer alan açıklamasında, İran destekli Husilerin, Suudi Arabistan’ın güneybatısındaki Hamis Muşayt bölgesine bomba yüklü 2 insansız hava aracı (İHA) gönderdiği belirtildi.

Söz konusu İHA’ların koalisyon güçlerince etkisiz hale getirildiği kaydedilen açıklamada, Husilerin sivillerin bulunduğu bölgeleri kasıtlı olarak hedef aldığı aktarıldı.

Husiler ise olaya ilişkin henüz açıklama yapmadı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen’de Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014’ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015’ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

İran destekli Husiler, sık sık Suudi Arabistan’ın güney bölgelerini balistik füze ve İHA’larla hedef alıyor.

Kaynak: TRT HABER

 

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