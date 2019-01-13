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Arap kartı masada! Küresel haydutun şeytani planı

‘Dört ay içinde çekiliyoruz’ gibi söylemleriyle zaman kazanmaya çalışan ABD, Türkiye karşıtı bir konsorsiyumu sahaya indirmeye hazırlanıyor. ABD böylece, Münbiç’teki bataklığı derinleştirmek istiyor. Uzmanlar, ABD’nin zaman kazanmak için attığı göstermelik adımlara itibar edilmemesi gerektiğini belirterek önemli uyarılarda bulunuyor.

13 Ocak 2019 Pazar 11:00
Arap kartı masada! Küresel haydutun şeytani planı

Türkiye’nin gerçekleştirdiği Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı operasyonları sonrası büyük bir itibar kaybı yaşayan ABD yönetimi, Münbiç’e yönelik başlatılacak askeri operasyonu engellemek için bilindik bir senaryoyu sahneliyor. Türkiye’nin askeri operasyon başlatacağını duyurmasının akabinde Suriye’den çekileceğini açıklayan ABD, Arap ülkelerinden oluşan bir konsorsiyumu sahaya sürmek için gerekli zamanı kazanmaya çalışıyor. ABD’nin oylama taktiği uyguladığını belirten uzmanlar, Türkiye’nin çok daha zor şartlarda operasyon gerçekleştirmesine neden olacak bir zeminin hazırlandığına işaret ettiler.

ABD, Arap kartını kullanmak istiyor

Adaleti Savunanlar Derneği (ASDER) Genel Başkan Yardımcısı ve Emekli Hava Albay Mustafa Hacımustafaoğulları, haçlı aklının devreye girdiğini belirterek “ABD, şuana kadar ‘çekileceğim’ dediği hiçbir yerden çekilmemiştir. ABD yönetimi Arap kartını sahaya sürmek için zaman kazanmaya çalışıyor” dedi. Türkiye’nin çok stratejik davranması gerektiğini kaydeden Hacımustafaoğulları, “Ülkemiz çok daha zor bir sahada operasyon gerçekleştirmeye zorlanıyor. Türkiye bu senaryonun sahnelenmesine müsaade etmemelidir” ifadelerini kullandı. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Operasyonlarına atıfta bulunan Hacımustafaoğulları, “Türkiye yakın zaman içerisinde iki askeri operasyonla destan yazmıştır. Bu operasyonlar ABD’ye ve diğer haçlı ülkelerine rağmen yapılmıştır. Bu durum bataklıkların hemen kurutulmasını sağlamıştır. Münbiç, bizzat ABD eliyle çok daha büyük bir bataklık haline getiriliyor” dedi.

Taktiksel bir geri çekiliş

Uluslararası İlişkiler ve Ortadoğu Uzmanı Abdullah Manaz da ABD’nin taktiksel bir geri çekilişi devreye aldığını belirterek, “ABD’nin Suriye’den çekilme kararı tamamen taktikseldir. Münbiç anlaşması da tamamen oyalamadır” dedi. ABD’nin 31 Mart seçim sonuçlarını beklediğini kaydeden Manaz, “ABD ve müttefikleri halen Erdoğan’ın kaybedeceği umudu içindeler. Yerel seçimlere kadar bu oyalama devam edecektir. ABD ve diğer oyuncular, Türkiye’nin bölgede çok güçlenmesini istemiyorlar. ABD, Suriye’den unsurlarını çekse bile Türkiye’nin Irak’ta muhtemelen operasyon düzenleyeceği kritik noktalara yerleştirmek derdindedir” şeklinde konuştu. Arapların, Türkiye ile uzun vadede bir düşmanlığı göze alamayacağına da işaret eden Manaz, Türkiye’nin Münbiç’e bir an önce operasyon düzenlemesinin kritik önem taşıdığını kaydetti.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 13 Ocak 2019 Pazar 11:00
  1. Fırat Kalkanı
  2. Zeytin Dalı
  3. ABD
  4. Münbiç
  5. askeri operasyon
  6. Arap ülkeleri
  7. konsorsiyum
  8. Adaleti Savunanlar Derneği (ASDER) Genel Başkan Yardımcısı ve Emekli Hava Albay Mustafa Hacımustafaoğulları
  9. Adaleti Savunanlar Derneği (ASDER)
  10. Uluslararası İlişkiler ve Ortadoğu Uzmanı Abdullah Manaz

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