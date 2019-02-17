Arap-İsrail yakınlaşmasına 10 binlerce kişiden protesto!

yeniakit.com.tr

ABD öncülüğünde Polonya'da düzenlenen "Ortadoğu'da Barış ve Güvenliğin Geleceğini Destekleme" başlıklı zirvede, Yemen Hükümeti Dışişleri Bakanı Halid El-Yemani'nin, Siyonist teröristbaşı Binyamin Netanyahu ile şakalaşması ve mikrofonun bozulması üzerine ona kendi mikrofonunu uzatması büyük tepki topladı.

Ayrıca Siyonist İsrail Başbakanı Netanyahu, Varşova'da düzenlenen İran karşıtı zirvenin dönüş yolunda gazetecilere yaptığı açıklamada Arap ülkelerini gizlice ziyaret ettiğini açıklaması infiale neden oldu.

10 binlerce kişi protesto etti

İran destekli Husilerin işgali altındaki Yemen'in başkenti Sana'da 10 binlerce kişi, önceki günlerde terör devleti İsrail'in başbakanı Netanyahu ve Arap liderlerinin İsrail ile normalleşme yönündeki adımlarını ve Varşova'daki zirvede yaşanan samimi görüntüleri protesto etti.