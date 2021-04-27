Arap gazeteciden Türkiye iddiası: Türkiye, Mısır ve Suudi Arabistan...

Türkiye'nin, Mısır ve Suudi Arabistan yönetimleriyle normalleşme anlaşması yapmaya yakın olduğu öne sürüldü.

Ortadoğu araştırmacısı ve Newlines Magazine editörü Hassan Hassan, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, taraflar arasında bir uzlaşının gerçekleşmek üzere olduğunu savundu.

Hassan, Türkiye'nin Mısır ve Suudi Arabistan ile bağlarını yeniden tesis edeceğini, ilişkilerin yumuşadığını ve açıklama beklenildiğini rapor etti.

Ayrıca, Ramazan ayında veya sonrasında karşılıklı bir ziyaret beklendiğini de sözlerine ekledi.

Son dönemde Ortadoğu'da birçok taraf arasında uzlaşı görüşmeleri devam ediyordu. Özellikle Katar ile Suudi Arabistan arasında buzların erimesinden sonra hızlanan bu süreç, Türkiye'nin Mısır, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile ilişkilerini normalleştireceği iddialarıyla da gündem olmuştu.

Türkiye Mısır ile ilişkileri normalleştirmek için de girişimlerini sıklaştırmıştı.

Mepanews