Arap düşmanlığı 'meyvesini' verdi! Turist sayısı azaldı, ihracat düştü!

TUİK verilerine göre 2023 yılında Arap ülkelerine yapılan ihracat 9,6 milyar dolar azaldı. Yine 2023’de İstanbul, Bursa ve Karadeniz’i ziyaret eden Arap turist sayılarında ciddi düşüş yaşandı. Düşüş bu yıl da devam ediyor. Prof. Dr. Ahmet Uysal: “Suriyelilere, Arap turist, öğrenci ve iş insanlarına yapılan tacizler devam ettiği için 2024 muhtemelen daha kötü olacak.”

Ortadoğu uzmanı Prof. Dr. Ahmet Uysal, TÜİK verilerine dayandırdığı X gönderisinde, ihracat rakamlarındaki düşüşün arkasında Arap turistlere tacizler ve Suriyelilere yönelik ırkçı saldırılar olduğunu söyledi:

“Suriyelilere, Arap turist, öğrenci ve iş insanlarına yapılan tacizler devam ettiği için 2024 muhtemelen daha kötü olacak. (Kayseri saldırılarının infiali, dehşet verici). Irkçılar, bu halkın ekmeği ile oynuyor. Arapların marketlerde yana yakıla Türk malı aradığı günler geride kaldı. Irkçılar ve arkasındaki güçler, 500 milyonluk Arap dünyası ile Türkiye’nin arasını açmaya çalışıyor.”

Benzer bir gerileme Türkiye’ye gelen Arap turist sayısında da yaşanıyor.

Trabzon’da bir Kuveytli turiste yumruk atılmasının görüntüleri ve İstanbul’da Faslı bir kadın turistin gözyaşları için uğradığı ırkçılığı anlattığı görüntüler Arap medyasında geniş yer almıştı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

İSTANBUL'A GELEN FASLI BİR TURİST KADIN, IRKÇILIĞA UĞRADIĞINI İDDİA EDEREK BİR VİDEO YAYINLADI. KADIN, AĞLAYARAK ÇEKTİĞİ VİDEOSUNDA, "BEN BURAYA GELİRKEN SİZİN HAVA YOLLARINIZA 2 BİN EURO VERDİM. HERKESE SÖYLÜYORUM, TÜRKİYE'YE GELMEYİN. TÜRKLER DÜNYANIN EN IRKÇI İNSANLARI" DEDİ. PİC.TWİTTER.COM/ALNODBUKH2

2022 yılında Ocak-Temmuz aylarını kapsayan yedi aylık dönemde İstanbul’a gelen toplam ziyaretçi sayısı 8.514.806, Arap ülkelerinden gelenlerin sayısı 1.806.239’dü.

Buna göre Arap ülkelerinin İstanbul’a gelen toplam ziyaretçi sayısı içindeki payı yüzde 23’ünü oluşturuyordu.

2023 yılının aynı döneminde ise Arap ülkelerinden İstanbul’a gelenlerin sayısı 787.128 kişiye düştü, toplam turistler içindeki oranı da yüzde 16’ya geriledi.

Bursa %60 zararda

Bursa Turizmcileri ve İş İnsanları Derneği BURTİD de Arap turist sayısında yaşanan düşüş sebebiyle Bursa’da turist sayısının yüzde 60 düştüğünü açıkladı.

2023 yılının aynı döneminde Türkiye’ye gelen toplam ziyaretçi sayısı 13.633.877, Arap ülkelerinden gelen kişi sayısı 1.350.164 kişi. Buna göre Arap ülkelerinin payı yüzde 10 iken bu oran 2022’de %17’ydi.