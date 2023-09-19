Arap düşmanları turizmi baltalıyor

BUĞRA KARDAN İSTANBUL

Avrupa’nın herhangi bir ülkesi yerine Türkiye’de tatil yapmayı tercih eden Arap turistlere ve yatırımcılara yönelik saldırılar devam ediyor. Irkçı kesimlerin kışkırtmalarıyla yapılan sözlü ve fiili saldırılara tepki yağıyor.

Haklı çıktık

Geçen gün Trabzon’da Kuveytli turistin yumruklanması öfkeyle karşılandı. Olayın ardından yabancı basında Türkiye’de ırkçılığın arttığı iddia edilirken Yeni Akit’in 4 Eylül’de yayınladığı ‘Arap düşmanlığını Batılı ülkeler fonluyor” başlıklı haberinin haklılığı ortaya çıktı. Haberde Arap tatilcilerin ve yatırımcıların hedef alındığına işaret edilip, “Batılılar tarafından fonlanan provokatörlere karşı dikkatli olun”, “Ülkeye para girişini önlemeye kalkan art niyetlilere aldırış etmeyin” uyarılarına yer verilmişti.

Genele teşmil edilmesin

Yeni Akit’e konuşan AK Parti 27. dönem milletvekili İbrahim Aydemir, şunları söyledi: “Biz millet olarak misafirperverliğimizle öne çıkıyoruz. Bize yöneleni, geleni en iyi şekilde ağırlıyoruz. Arap ya da başka bir milletten kim olursa olsun kucaklıyoruz. Kimsenin ırkına, dinine bakmıyoruz. Biz misafirperveriz. Türk olmanın birincil şartı budur. Milletimizi en iyi tarif eden hususiyet budur. Vatanımızı severiz, misafirimizi en güzel şekilde ağırlayıp uğurlarız. Bunu edebimizden, ahlakımızdan sayarız. Bu bakımdan Trabzon’da Kuveytli bir turisti hedef alan saldırı münferittir. Trabzonlular misafirperverdir, niteliklidir. Dolayısıyla Trabzon’da Araplara karşı tavır alındığını iddia etmek insafsızlıktır. Bu ilimiz, pek çok Arap turist tarafından beğenilmekte ve tercih edilmektedir. Arzumuz ülkemizin turizm gelirlerinin artması, ekonomimizin canlanması. Türkiye’mize yönelenler de bu arzumuza uygun davranıyor. Temennimiz onların ülkemizi dolaşmaları, memleketlerine memnun dönmeleridir. Ricamız Arap dostlarımızın Trabzon’da vuku bulan olay genele teşmil etmemeleridir.”

Oyunlar boşa çıkacak

Arap düşmanlığı yapanlara da itibar edilmemesi gerektiğini vurgulayan Aydemir, şunları dile getirdi.

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“Sırf siyaseten 3-5 oy kotarabilmek için milletimize yakışmayacak tavırlar sergileyen siyasileri edep çizgisine davet ediyorum. Allah’ın yarattığı her insan mübarektir. Kimse dışlanamaz, hor görülemez. Onun için dışlayıcı yaklaşımda bulunanları kınıyoruz. Siyaset yapanların ucuz, küçük düşünmemeleri gerekiyor. Bu millet genlerinden gelen hususiyetleriyle bu neviden siyasilere seçimlerde tokat atmıştır. 14-28 Mayıs seçimleri gibi 31 Mart seçimlerinde de tokat atacaktır. Nihayetinde samimiyet, iyi niyet ve insan olmak mühimdir.

Biz senelerdir turizm gelirlerimiz artsın, ülkemize dışarıdan yatırımcı gelsin istiyoruz. Cumhurbaşkanı’mız bunun için çalışıp çabalıyor. İnanın, Cumhurbaşkanı’mızın 28 Mayıs’tan bu yana adım atmadığı yer yok. Milleti müreffeh yaşatma yatırımların artmasına bağlı. Yatırımları önleyecek, sermaye girişine mani olacak yaklaşımlar ihanet ifade eder. Ki bundan uzak durulmalıdır. Bu ekonomiyi sabote etme girişimidir. 3 dönem Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliği yaptım. Muhalefet hep ‘Niye yatırım yapılmıyor, dışarıdan sermaye gelmiyor’ diyordu. Buyurun elimizden geleni yapıyoruz ama onun önüne geçmek için birtakım oyunlar oynuyorlar. Bu oyunlar boa çıkacak inşallah.”

Sağduyu çağrısı

Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin ise Kuveytli turiste yönelik yumruklu saldırının kabul edilemez olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti: “Geç kalınmadan tedbir alınmalı. Türkiye’ye döviz bırakmaya gelen yatırımcıları ve turistleri dışlamak insan haklarıyla ifade edilmez. Arap yatırımcılar, büyük oranda Avrupa’ya yöneliyorlardı. Tatil için oraya gidiyorlardı. Ancak Avrupa’da Müslüman oldukları için dışlanınca Türkiye’ye gelmeye başladılar. Ancak burada da bazı siyasi partilerin ırkçı tavırlarıyla karşılaştılar, karşılaşıyorlar. Bilinmelidir ki bu siyasi partiler Türkiye’nin menfaatlerine değil, dış güçlerin çıkarlarına hizmet etmektedir. Üst akıl devrededir. Arapların Türkiye’ye ilgilerinden tedirgin olan üst akıl maşalarını kullanmaktadır. Araplara baskı uygulamaya çalışan bu maşalara karşı dikkatli olunmalıdır. Halkımız da oyuna gelmemeli, Araplara karşı kucaklayıcı olmalıdır. Neticede bu insanlar Türkiye ekonomisine katkı yapmaktadır.”