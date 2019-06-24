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Arap dünyasında yüzde 51 ile 'Erdoğan' rüzgarı!

11 Arap ülkesinde dikkat çeken bir araştırmaya imza atıldı. Yaklaşık 25 bin kişiye en çok beğendikleri yabancı lider soruldu. Alınan cevap ise "Recep Tayyip Erdoğan" oldu.

24 Haziran 2019 Pazartesi 20:47

İngiliz BBC'nin Arap dünyasında gençler üzerinde yaptığı araştırmada ilginç sonuçlar ortaya çıktı. 2018-19 yılları arasında Tunus, Cezayir, Sudan, Filistin, Fas, Mısır, Ürdün, Lübnan, Irak, Yemen ve Libya'da 25 bin genç ile yapılan araştırmaya Arap Barometer isimli araştırma şirketi öncülük etti.

Erdoğan, Putin ve Trump'a fark attı

Araştırmanın en dikkat çeken sonucu ise en çok beğenilen liderler sorusundan çıktı. Arap gençler bu soruya yüzde 51 oranında Başkan Recep Tayyip Erdoğan yanıtı verirken, Erdoğan'ı sırasıyla yüzde 28 ile Vladimir Putin ve yüzde 12 oyla Donald Trump takip etti. Erdoğan en popüler lider sıralamasında sadece Mısır, Libya ve Lübnan'da Putin'in arkasında kalırken Erdoğan'ı idol olarak görenlerin oranı Sudan, Ürdün ve Filistin'de yüzde 75'in üzerine çıktı. Bu oran yemen, Tunus, Fas ve Cezayir'de ise yüzde 50'nin üzerinde oldu.

En büyük tehdit olarak İsrail'i görüyorlar

Arap gençler kendilerine en büyük tehdit oluşturan ülke olarak ise İsrail'i gösterdi. İsrail tehdidi Irak ve Tunus dışındaki ülkelerde açık ara ilk sırada yer alırken bu iki ülkenin gençleri ise ABD'yi büyük tehdit olarak gördüklerini beyan etti. Lübnan, Filistin, Sudan ve Irak'ta hatırı sayılır bir oranda Suudi Arabistan'ı tehdit olarak gören gençler de dikkat çekti.

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Haber Tarihi: 24 Haziran 2019 Pazartesi 20:47
  1. Recep Tayyip Erdoğan
  2. Tunus
  3. Cezayir
  4. Sudan
  5. Filistin
  6. Fas
  7. Mısır
  8. Ürdün
  9. Lübnan
  10. Irak
  11. Yemen
  12. Libya

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