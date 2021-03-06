  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Arap dünyasında büyük ses getirdi! Türkiye ve Rusya'yı örnek gösterdiler
Dünya

Arap dünyasında büyük ses getirdi! Türkiye ve Rusya'yı örnek gösterdiler

Türkiye-Mısır ilişkilerine değinen Arap basını, dikkat çeken bir analiz yazısı yayımladı. Değişen siyasi dinamiklerin Türk-Mısır ilişkilerine kapı araladığını belirten uzmanlar, iki ülke arasındaki diplomatik gelişmelere Türkiye-Rusya ilişkisinin model olabileceğini belirtti.

Yeniakit Publisher
2021-03-06 22:44:00 -
Arap dünyasında büyük ses getirdi! Türkiye ve Rusya'yı örnek gösterdiler

Türkiye ve Mısır arasında yaşanan olumlu gelişmeler Arap basınında ses getirdi. Türkiye-Mısır ilişkilerine değinen Arap basını, dikkat çeken bir analiz yazısı yayımladı.

"Değişen siyasi dinamikler Türk-Mısır ilişkilerine kapı aralayabilir"

Türkiye'nin Fransa, Katar ve Libya ile olan ilişkilerinin Mısır'la yaşanacak gelişmelere kapı araladığı belirtilen analiz yazısında şu ifadeler yer aldı; Arap ülkelerin Katar üzerindenki ambargo kararını kaldırmasının ardından Körfez'de değişen siyasi dinamiklerin bir sonucu olarak Mısır ile Türkiye'nin müttefiki Katar arasında olumlu gelişmeler var. Ayrıca, Mısır'ın yakın müttefiki olan Fransa'nın Türkiye ile ilişkilerde son zamanlarda yaşanan olumlu gelişmeler, Ankara ile Kahire arasındaki diyaloğun kapısını daha da açma potansiyeline sahip. Aynı zamanda yeni Libya Başbakanı Abdul Hamid Dbeibah'ın geçen ay Kahire'yi ziyareti, birçok gözlemci tarafından, Ankara ile yakın ilişkisi göz önüne alındığında Mısırlıları rahatlatmayı amaçlayan sembolik bir hareket olarak görüldü...

"Siyasi tartışmalara rağmen iki ülkenin ekonomik işbirliği hiç durmadı"

Ankara ile Kahire arasındaki siyasi tartışmalara rağmen ekonomik işbirliğinin hiç durmadığına dikkat çekilen analiz yazısında, "Mısır ile Türkiye arasında 15 yıl önce imzalanmış bir serbest ticaret anlaşmasının güncellenmesi için Mısır iş çevrelerinde bazı çağrılar var. Mısır İhracat ve İthalat Kontrol Genel Teşkilatı tarafından 2020 yılında yayınlanan bir rapora göre, Mısır'ın Türkiye'ye yaptığı ihracatın değeri, 2017'deki 1,9 milyar dolara kıyasla 2018'de yüzde 9,7 artarak 2,2 milyar dolara yükseldi" ifadeleri yer aldı.

"Türk-Mısır ilişkilerine Türkiye-Rusya ilişkisi model olabilir"

Türkiye-Rusya ilişkisinin Türk-Mısır ilişkisine model olabileceği ifade edilen yazıda, "Farklı konumlarına rağmen Ankara ve Moskova, Suriye, Kafkaslar ve Kuzey Afrika konusunda siyasi anlayışlar geliştirdiler. Mısır ile de aynı anlayışlara ulaşılabilir. Ankara ile Kahire arasında yakın zamanda tam bir uzlaşma sağlanmasa bile, belki de olumlu bir adım olacak bir yumuşama dönemine girebilirler. Böyle bir gelişme, onların bölgedeki birbirlerinin çıkarlarına zarar vermesini engelleyebileceği gibi gelecekteki uzlaşmanın da yolunu açabilir." denildi.

Kaynak:Star.com.tr

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
'Karar' propaganda! Davutoğlu ve kalemşörleri de maskeli baloya oyuncu oldu
Siyaset

'Karar' propaganda! Davutoğlu ve kalemşörleri de maskeli baloya oyuncu oldu

Ahmet Davutoğlu'na yakınlığıyla bilinen Karar Gazetesi, kadın cinayetlerini fırsat bilerek İstanbul Sözleşmesi için propaganda çalışması baş..
'Mehdi (a.s) ne zaman gelecek?' Cübbeli Ahmet Hoca açıkladı
Gündem

'Mehdi (a.s) ne zaman gelecek?' Cübbeli Ahmet Hoca açıkladı

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, 'Mehdi (a.s) ne zaman gelecek?' sorusuna cevap verdi.
Gündem

"10 gün sonra risk haritasında farklı bir renk göreceğiz"

Burdur’un illere göre risk haritasında renginin değişmeye başladığını vurgulayan Vali Ali Arslantaş, Rehavete düşmeden tedbirlere uyuması ge..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay