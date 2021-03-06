Arap dünyasında büyük ses getirdi! Türkiye ve Rusya'yı örnek gösterdiler

Türkiye ve Mısır arasında yaşanan olumlu gelişmeler Arap basınında ses getirdi. Türkiye-Mısır ilişkilerine değinen Arap basını, dikkat çeken bir analiz yazısı yayımladı.

"Değişen siyasi dinamikler Türk-Mısır ilişkilerine kapı aralayabilir"

Türkiye'nin Fransa, Katar ve Libya ile olan ilişkilerinin Mısır'la yaşanacak gelişmelere kapı araladığı belirtilen analiz yazısında şu ifadeler yer aldı; Arap ülkelerin Katar üzerindenki ambargo kararını kaldırmasının ardından Körfez'de değişen siyasi dinamiklerin bir sonucu olarak Mısır ile Türkiye'nin müttefiki Katar arasında olumlu gelişmeler var. Ayrıca, Mısır'ın yakın müttefiki olan Fransa'nın Türkiye ile ilişkilerde son zamanlarda yaşanan olumlu gelişmeler, Ankara ile Kahire arasındaki diyaloğun kapısını daha da açma potansiyeline sahip. Aynı zamanda yeni Libya Başbakanı Abdul Hamid Dbeibah'ın geçen ay Kahire'yi ziyareti, birçok gözlemci tarafından, Ankara ile yakın ilişkisi göz önüne alındığında Mısırlıları rahatlatmayı amaçlayan sembolik bir hareket olarak görüldü...

"Siyasi tartışmalara rağmen iki ülkenin ekonomik işbirliği hiç durmadı"

Ankara ile Kahire arasındaki siyasi tartışmalara rağmen ekonomik işbirliğinin hiç durmadığına dikkat çekilen analiz yazısında, "Mısır ile Türkiye arasında 15 yıl önce imzalanmış bir serbest ticaret anlaşmasının güncellenmesi için Mısır iş çevrelerinde bazı çağrılar var. Mısır İhracat ve İthalat Kontrol Genel Teşkilatı tarafından 2020 yılında yayınlanan bir rapora göre, Mısır'ın Türkiye'ye yaptığı ihracatın değeri, 2017'deki 1,9 milyar dolara kıyasla 2018'de yüzde 9,7 artarak 2,2 milyar dolara yükseldi" ifadeleri yer aldı.

"Türk-Mısır ilişkilerine Türkiye-Rusya ilişkisi model olabilir"

Türkiye-Rusya ilişkisinin Türk-Mısır ilişkisine model olabileceği ifade edilen yazıda, "Farklı konumlarına rağmen Ankara ve Moskova, Suriye, Kafkaslar ve Kuzey Afrika konusunda siyasi anlayışlar geliştirdiler. Mısır ile de aynı anlayışlara ulaşılabilir. Ankara ile Kahire arasında yakın zamanda tam bir uzlaşma sağlanmasa bile, belki de olumlu bir adım olacak bir yumuşama dönemine girebilirler. Böyle bir gelişme, onların bölgedeki birbirlerinin çıkarlarına zarar vermesini engelleyebileceği gibi gelecekteki uzlaşmanın da yolunu açabilir." denildi.

Kaynak:Star.com.tr