Arap Birliği’nden skandal Türkiye açıklaması
Arap Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Hüsam Zaki Türkiye hakkında skandal açıklamalarda bulunarak Arap ülkelerinin iç işlerine müdahale ettiğini iddia etti.
Arap Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Hüsam Zaki, Türkiye'nin Arap ülkelerinin iç işlerine müdahale ettiğini iddia ederek endişe duyduklarını belirtti.
Zaki, "Ankara'nın Libya, Suriye ve Irak gibi Arap ülkelerine müdahalesinin arttığını gözlemliyoruz. Bu müdahale endişe yaratıyor zira iyi komşuluk ilkeleriyle örtüşmüyor" dedi.
Libya'daki son gelişmeler hakkında da konuşan Zaki, "Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Fayiz Serrac'ın ateşkes sağlanmasını ve kapsayıcı siyasi sürece geçişi öngören, Libya'yı mevcut durumdan çıkaracak olan Kahire'nin inisiyatifine olumlu yaklaşır" ifadelerini kullandı.
Zaki, Libya'da Suriye senaryosunun tekrarlanmasını istemediklerini ekledi.