  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya

Arap Birliği’nden şaşırtan Türkiye açıklaması

İslam dünyasındaki gelişmelerle ilgili aldığı kararlar genelde tepki çeken Arap Birliği bu kez şaşırttı. Birliğin Genel Sekreter Yardımcısı Zeki, Libya'da yasal meşruiyetin hükümete ait olduğunu ve Türkiye'nin bu hükümetle anlaşması nedeniyle Libya'daki varlığının meşru sayıldığını belirtti.

Yeniakit Publisher
2020-06-11 10:09:00 -
Arap Birliği’nden şaşırtan Türkiye açıklaması

Birliğin Genel Sekreter Yardımcısı Zeki, Mısır'ın yerel bir televizyon kanalına bağlanarak Libya'daki gelişmelere ilişkin soruları yanıtladı.

Libya'da "siyasi bir sürece girilmesi gerektiğini" savunan Zeki, "Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin (UMH), Fas'ta Libya'ya ilişkin imzalanan Suheyrat Anlaşması gereği, Libya'nın meşru hükümeti olduğunu" belirtti.

Libya hükümetinin aynı zamanda Arap Birliği, Afrika Birliği, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde de Libya'nın meşru temsilcisi olduğunu vurgulayan Zeki, Almanya'da Libya krizine ilişkin düzenlenen uluslararası Berlin Konferansına ilişkin ise şunları söyledi:

"Orada istenilen ilerleme sağlanamadı, daha sonra taraflardan biri (hükümet) askeri olarak zafer elde etti. Her iki tarafı, barışçıl çözümü kabul etmeleri için bir araya getirme vakti gelmiştir."

Türkiye'nin varlığı meşru

Televizyon sunucusunun, Türkiye'nin Libya'daki varlığını "işgal" olarak çarpıtması üzerineyse Zeki, "Türk güçleri, meşru hükümet ile vardığı anlaşma sonucunda Libya topraklarına girmiştir. Bu nedenle Libya'daki Türk varlığı, Suriye'deki varlığından farklıdır. Aynı şekilde Rusya'nın Suriye'deki varlığı Beşşar Esed rejimi ile sağlanan anlaşmanın sonucudur." karşılığını verdi.

Arap Birliği’nden skandal Türkiye açıklaması
Arap Birliği’nden skandal Türkiye açıklaması

Dünya

Arap Birliği’nden skandal Türkiye açıklaması

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

hakan

meshur ünlü arap bilgini ibni haldunu okuyanlar .arapların ne olduğunu anlarlar.birde müslümanlık araplara has bir şey değil.
  • Yanıtla
Satılık teraslı dubleks daire
Satılık teraslı dubleks daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı