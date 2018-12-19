Arap Birliği'nden küstah açıklama: Türkiye'yi kınıyoruz

Arap Birliği Genel Sekreter Sözcüsü Mahmud Afifi yaptığı açıklamada, “Geçtiğimiz günlerde Türkiye’nin Irak sınırları içerisinde gerçekleştirdiği hava saldırılarını, Irak’ın egemenliğini ihlal olarak değerlendiriyoruz” dedi.

Irak’a yönelik egemenlik ihlali uygulamalarını kabul etmediklerini söyleyen Afifi, atılacak adımların uluslararası hukuka, komşu ülke ilişkilerine uygun olması gerektiğini belirtti.

İlk kınama değil

Afifi, daha önce de defalarca Türkiye’nin Irak’ın egemenlik hakkını ihlal etmesini kınadıklarını ifade etti.

Geçtiğimiz günlerde Irak Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız'a protesto notası vermişti.

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız, Türkiye'nin PKK'ye yönelik olarak yaptığı operasyonlarda hava sahasını ihlâl ettiği gerekçesiyle Irak Dışişleri Bakanlığı'na çağrılmıştı.

Irak Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında "Türk savaş uçaklarının Irak hava sahasını ihlâl etmesini ve can ve mal kaybına yol açan bazı bölgeleri hedef almasını kınıyoruz" ifadeleri yer almıştı.