Arap Birliği yine toplandı, konuştu, dağıldı! İsrail için bir 'kınama' kararı daha!

Kahire el-İhbariyye kanalında yayımlanan habere göre Ebu Gayt, başkent Kahire'de düzenlenen Arap Birliği Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda konuştu.

"Tüm insanlık adına utanç verici"

Ebu Gayt, "Gazze'de yaşananlar ancak Filistinliler açlıktan, bombalamalardan, keskin nişancılar tarafından öldürülürken kayıtsız kalan tüm insanlık adına utanç verici olarak tanımlanabilir." ifadelerini kullandı.

"Gazze halkının, bölgeden çıkarılabilecek kişilerin tehciri için soykırım savaşına maruz bırakıldığını" belirten Ebu Gayt, "İsrail'in Filistin halkına Gazze'de diz çöktürmek için açlığı ve yardımları engelleme, girişini geciktirme kartını kullandığını" vurguladı.

"Filistinlilerin topraklarından tehciri kabul edilemez"

Olanları durdurmanın tek yolunun, "İsrail savaş makinesini dizginlemek, uluslararası insan hakları yasalarını uygulamaya sokmak" olduğunu kaydeden Ebu Gayt, Filistinlilerin topraklarından tehcirinin, Filistin, Arap ülkeleri ve uluslararası düzeyde kabul edilemez olduğunu aktardı.

Arap Birliği saldırılardan 11 gün sonra 'acil toplantı' kararı almıştı

22 ülkeden oluşan Arap Birliği, İsrail’in Gazze saldırılarını arttırdığı süreçte tam 11 gün sonra, 11 Kasım 2023'te acil toplantı kararı almış, toplantının günler sonra yapılacak olması tepki çekmişti.

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Cihat Yaycı: Siz kimi kandırıyorsunuz sömürge valileri?

Öte yandan Müstafi Tümamiral, Mavi Vatan Denizcilik Strateji ve Global Merkezi Başkanı Doç. Dr. Cihat Yaycı daha önce Gazze için ortak bildiri yayınlayan Arap Birliği'ne tepki göstererek şu ifadeleri kullanmıştı:

Niye; Petrol ve doğal gaz akışını derhal kesmez, ithalatı durdurmaz, ticari anlaşmaları askıya almazsınız? Siz kimi kandırıyorsunuz sömürge valileri? Bilinsin ki onlar "Esmer Britanyalılardır" ve Kur'ân'dan 300 âyeti silmeye dahi teşebbüs edebilenlerdir!