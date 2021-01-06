  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Arap Birliği 41. KİK Zirvesi'nin sonuçlarından memnun
Aktüel

Arap Birliği 41. KİK Zirvesi'nin sonuçlarından memnun

Yeniakit Publisher
2021-01-06 03:44:09 -
Arap Birliği 41. KİK Zirvesi'nin sonuçlarından memnun

İSTANBUL (AA) - Arap Birliği ile Fas ve Bahreyn, Suudi Arabistan'ın ev sahipliğinde düzenlenen 41. Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Zirvesi'nden çıkan sonuçları memnuniyetle karşıladıklarını duyurdu.

Arap Birliğinden yapılan yazılı açıklamada, KİK Zirvesi'nin sonuçlarından memnuniyet duyulduğu belirtilerek, Arap ülkeleri arasında buzları eriten ve Arap kolektif sistemine fayda sağlayan her türlü olumlu adımın Birliğin gücünü ve etkisini arttırdığı ifade edildi.

Fas Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, KİK Zirvesi ile Ula Bildirisi'nin imzalanmasından, ayrıca Suudi Arabistan ve Katar ilişkilerindeki olumlu gelişmelerden memnuniyet duyulduğu bildirildi.

Açıklamada Fas'ın, bu adımların karşılıklı güven tesisinin ve ortaklığın başlangıcı olmasını temenni ettiği belirtildi.

Bahreyn resmi ajansı BNA'da yer alan habere göre, Bahreyn Kralı Hamed bin İsa Al Halife, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz'e telgraf göndererek, KİK Zirvesi'ndeki olumlu gelişmelerden ötürü tebriklerini iletti.

Bahreyn Kralı, ayrıca KİK ülkeleri arasında işbirliği ve koordinasyonu güçlendiren öncü rolünden ötürü Suudi Arabistan'ı tebrik etti.

- Körfez krizini sonlandıran 41. KİK Zirvesi

Körfez krizini sonlandıran 41. KİK Zirvesi, 5 Ocak'ta Suudi Arabistan'ın El-Ula kentinde gerçekleştirildi.

Zirvenin en dikkat çeken misafirlerinden Temim bin Hamed Al Sani'yi, ev sahibi Suudi Arabistan'ın en üst düzey isimlerinden Veliaht Prens Muhammed bin Selman havalimanında karşıladı. İki lider, Kovid-19'a rağmen sarılarak samimi bir görüntü verdi.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud, zirvenin ardından düzenlediği basın toplantısında, 41. KİK Zirvesi'nde, Katar'a ambargo uygulayan ülkelerin Doha ile diplomatik ilişkilerini yeniden tesis ettiğini ve ambargonun kaldırıldığını açıkladı.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır, 5 Haziran 2017'de "terör gruplarını desteklediği" suçlamasıyla Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmiş ve bu ülkeye ekonomik ambargo uygulamaya başlamıştı.

Katar, söz konusu ülkelerin tüm suçlamalarını reddederken, bu durum Körfez bölgesinde krize yol açmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemlere ODTÜ'den destek
Gündem

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemlere ODTÜ'den destek

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Prof. Dr. Melih Bulu'nun rektör olarak atanmasını protesto eden Boğaziçi Üniversitesi'ndeki öğrencilere, ey..
Türkiye'nin nükleer silah alacağı iddia edilmişti! Pakistan'dan Türkiye açıklaması
Dünya

Türkiye'nin nükleer silah alacağı iddia edilmişti! Pakistan'dan Türkiye açıklaması

Hindistan tarafından ortaya atılan 'Türkiye, Pakistan'dan nükleer silah teknolojisi alacak' haberi İslamabat tarafından yalanlandı.
‘İran’ın da başı belada’ diyerek duyurdu! 'Türkiye ile operasyon düzenlemeliyiz'
Dünya

‘İran’ın da başı belada’ diyerek duyurdu! 'Türkiye ile operasyon düzenlemeliyiz'

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Erşat Salihi, terör örgütü PKK konusunda İran'a uyarıda bulunarak, 'Irak, Türkiye ve İran ortak hareket e..
Satılık 2018 model Audi B8
Satılık 2018 model Audi B8

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay