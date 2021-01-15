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Dünya Arap basını flaş gelişmeyi paylaştı: Mısır, Türkiye ile anlaştı
Dünya

Arap basını flaş gelişmeyi paylaştı: Mısır, Türkiye ile anlaştı

Libya'da sessizlik devam ederken Arap basını, son dönemde Türkiye, Mısır ve BAE ilişkilerindeki gelişmeleri gündemine taşıyor.

Yeniakit Publisher
2021-01-15 11:00:00 -
Arap basını flaş gelişmeyi paylaştı: Mısır, Türkiye ile anlaştı

Arap basında çıkan haberlerde, Körfez krizinin tarafları arasındaki uzlaşma zeminine karşı Mısır, Türkiye ve BAE arasındaki ilişkilerde son zamanlarda yeni gelişmeler olduğu belirtildi.

Al-Araby Al-Jadeed gazetesinin bir haberine göre, Mısırlı kaynaklar, "Mısır heyetinin Libya'nın başkenti Trablus'u ziyaretini takip eden son dönemde, hem Ankara hem de Kahire'deki yetkililer arasında güvenlik ve istihbarat seviyelerinde sık sık temaslara tanık olunduğunu" kaydetti.

İki ülke arasında yapılan ilk anlaşma iddiası

Gazeteye göre kaynaklar, iki ülkedeki yüksek rütbeli güvenlik görevlileri arasında bir toplantıyı içeren temasların, belki de ilk kez, başta Libya dosyası olmak üzere bölgenin bazı dosyaları üzerinde koordinasyon noktalarına ve ilk anlaşmaya tanık olduğunu açıkladı.

Gazete ayrıca, "Mısır-Türk iletişim ve koordinasyonunun Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) yönetimini kızdırdığını öne sürdü.

"Hem Mısır, hem de BAE'nin özellikle de Libya dosyası nedeniyle, bazı pozisyonlara yaklaşımlarındaki farklılıklar ışığında Türkiye ile iletişim konusunu istismar etmeye başladıklarını" belirten gazete, "Mısır, Mısır'ın taleplerini ve gözlemlerini hesaba katmadan gerçekleşen Körfez mutabakatına kızdı" dedi.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Enver Gargaş'ın birkaç gün önce Ankara ile anlaşmazlığı azalttığı ve Abu Dabi'nin Ankara'nın Orta Doğu'daki ilk ticari ortağı olduğunu hatırlattığını belirten gazete, bu açıklamaların Abu Dabi yönetiminin Mısır rejimine karşı olan öfkesi çerçevesinde geldiğini dikkat çekti.

Kaynak: elsharqtv.org

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