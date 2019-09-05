0553 313 94 23

Arap Baharı’nda sosyal medyanın rolünü inceleyen Kaymakam Musabeyli’ye atandı

Arap Baharı’nda Sosyal Medyanın Rolü İncelemesi tezi ile Yüksek Lisansını tamamlayan Sertaç Kırçuval, atandığı Kilis’in Musabeyli ilçesinde Kaymakamlık görevine başladı.

05 Eylül 2019 Perşembe 12:20
Arap Baharı’nda sosyal medyanın rolünü inceleyen Kaymakam Musabeyli’ye atandı

Arap Baharı’nda Sosyal Medyanın Rolü İncelemesi tezi ile Yüksek Lisansını tamamlayan Sertaç Kırçuval, atandığı Kilis’in Musabeyli ilçesinde Kaymakamlık görevine başladı.


2019/268 karar sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Musabeyli Kaymakamlığı görevine atanan Musabeyli Kaymakamı Sertaç Kırçuval, kaymakamlık önünde daire amir ve müdürleri tarafından karşılandı. Kaymakam Sertaç Kırçuval, daire amir ve müdürleri ile tanıştı.


Arap Baharı’nda sosyal medyanın rolünü inceledi


Malatya’da doğumlu olan Sertaç Kırçuval, ilk, orta ve lise öğrenimini Malatya’da tamamladı. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun olan Kırçuval, 2013 yılında Kaymakam Adayı olarak Mülkî İdare Amirliği mesleğine intisap etti. Malatya Valiliği’nde il stajını, Mersin ve Silifke ilçesinde Mülkiye Teftiş Stajını tamamlayan Sertaç Kırçuval,Bilecik/Söğüt ve Trabzon/Beşikdüzü ilçelerinde Kaymakam Refikliği Stajının ardından 4 ay süreli Bakanlık Merkez Stajını tamamladı. Kırçuval, yurtdışı eğitimi kapsamında gittiği İngiltere’de Portsmouth Üniversitesi’nde Kamu yönetimi alanında “İletişimin Tarihsel Gelişimi ve Sosyal Hareketlere Etkisi: Arap Baharı’nda Sosyal Medyanın Rolü İncelemesi (The Historical Evolution of the Communication and Its Impact on Social Movements: A Case Study of the Role of Social Media in the Arab Spring)” konulu tez çalışması ile Yüksek Lisansını tamamladı. Kırşehir’in Kaman ilçesinde Kaymakam Vekili olarak görev yapan mesleğe adım atan Kırçuval, daha sonra sırasıyla Denizli/Güney ve Isparta/Şarkikaraağaç Kaymakamlığı görevlerini yerine getirdi

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 12:20
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Manisa itfaiyesi her duruma hazırlıklı
    1. Manisa itfaiyesi her duruma hazırlıklı
    2. MÜSİAD Başkanı Poyraz’dan enflasyon..
    3. Yeni Malatyaspor, Ankaragücü maçıyla..
    4. Altın fiyatları
    5. Geleneksel okçulukta aday hakem kursu..
    6. "Mısır'da 130 kişi açlık grevinde!"
    7. Diyanet Kuran öğretici alımı 2019
    8. AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları..
    9. ESKÜDER’den Şeker Mahallesi Muhtarı..
    10. Afrikalı 3 milyarder kıtanın..
    11. Trabzonspor'da Getafe maçının programı..
    12. Şehitkamilli kadınlar önce öğreniyor..
    13. Enez'de 70 düzensiz göçmen yakalandı
    14. Mersin İŞKUR’dan MEGİP kapsamında..
    15. Faruk Çelik’ten bomba açıklamalar
    16. Kocaeli sahillerinden 53 ton yosun..
    17. Pençe Harekatı'yla koordineli olarak..
    18. Göztepe’nin yenileri formayı kapamadı
    19. Adnan Polat: “Mustafa Cengiz tam gaz..
    20. Teröre karşı duruşuyla CHP’ye solculuk..
    ABD'den Türkiye açıklaması: Bundan sonra...
    ABD'den Türkiye açıklaması: Bundan sonra...
    Alpay Özalan'dan çok sert sözler: Ortadan kayboldunuz, neredesiniz
    Alpay Özalan'dan çok sert sözler: Ortadan kayboldunuz, neredesiniz
    İP’li vekilden ayakkabılı rezalet! Nerede kaldı örfünüz, adetiniz?
    İP’li vekilden ayakkabılı rezalet! Nerede kaldı örfünüz, adetiniz?
    Başkan Erdoğan'dan Ahmet Davutoğlu'na ağır gönderme
    Başkan Erdoğan'dan Ahmet Davutoğlu'na ağır gönderme
    Çin yapımı İHA alay konusu oldu
    Çin yapımı İHA alay konusu oldu

    Günün Karikatürü

    5 Eylül 2019
    Bomba iddia: İstifasının nedeni ihraç kararı değilmiş
    Bomba iddia: İstifasının nedeni ihraç kararı değilmiş
    Aylar önce söylenmişti! Türkiye ve Rusya'dan dolara ağır darbe
    Aylar önce söylenmişti! Türkiye ve Rusya'dan dolara ağır darbe