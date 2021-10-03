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Kadın - Aile Arap Aşı Çorbası tarifi
Kadın - Aile

Arap Aşı Çorbası tarifi

Tavuk suyundan yapılan Arap Aşı çorbası lezzetli olduğu kadar besleyici olmasıyla da çorbaların vazgeçilmezidir.

Yeniakit Publisher
2021-10-03 14:55:00 -
Arap Aşı Çorbası tarifi

Arap Aşı Çorbası tarifi

Tavuk suyundan yapılan Arap Aşı çorbası lezzetli olduğu kadar besleyici olmasıyla da çorbaların vazgeçilmezidir.

Malzemeler

  • 1 tane bütün tavuk
  • 2 yemek kaşığı un
  • 2 yemek kaşığı tereyağı
  • 2 yemek kaşığı biber salçası
  • 2 yemek kaşığı tuz

Nasıl yapılır?

İlk önce tavuğu bol su içerisinde tuzunu da atıp haşlayın. Haşlanmış tavuğu tiftikleyin. Haşladığımız tavuğun suyunu çorbaya katmak için ayırın. Çorbanın terbiyesi için tereyağını ve unu kavurun. Un pembeleşince biber salçasını ilave ediniz. Ayırdığınız tavuk suyunu ilave ediniz ve kısık ateşte kaynamaya bırakıyoruz. İsteğinize göre pul biber veya limon ekleyebilir. Afiyet olsun

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