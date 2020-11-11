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Gündem Aranan FETÖ’cü kömür kırma makinesinin içerisinde yakalandı
Gündem

Aranan FETÖ’cü kömür kırma makinesinin içerisinde yakalandı

Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliğince, FETÖ üyeliğinden hakkında yakalama kararı verilen Cemil K’nın, Kınalı mevkisindeki akrabalarına ait fabrikada kaçak olarak çalıştığı ve bu fabrikada saklandığı istihbaratı üzerine fabrikaya operasyon düzenledi.

Yeniakit Publisher
2020-11-11 20:20:00 -
Aranan FETÖ’cü kömür kırma makinesinin içerisinde yakalandı

Ekipler zanlıyı bulamadı. Daha sonra güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis, Cemil K’nın, ağabeyi Vahap K. ve eniştesi İlyas İ’nin yardımıyla çatı katındaki kömür kırma makinesinin içerisine saklandığını belirledi. Şüpheli ve saklanmasına yardım eden iki yakını gözaltına alındı. Cemil K’nın eşi olduğu öğrenilen ve yine FETÖ üyeliğinden aranan Kübra K. da Esenyurt’ta trafikte seyir halindeyken araba içerisinde yakalandı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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