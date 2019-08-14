Aranan FETÖ'cü bayram ziyaretinde enselendi
Kahramanmaraş'ta FETÖ üyesi olduğu iddiasıyla aranan M.A, bayram ziyareti için gittiği akrabasının evinde gözaltına alındı.14 Ağustos 2019 Çarşamba 17:44
Dulkadiroğlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgügü FETÖ/PDY'ye üye olmak suçundan aranan M.A.'nın bayram ziyareti için memleketi Kahramarmaraş'ın Dereli Mahallesi'ndeki akrabaların evinde olduğu bilgisine ulaştı.
Tutuklandı
Hemen harekete geçen ekipler M.A.'yı akrabaların evinde yakalayarak gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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