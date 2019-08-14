Aranan FETÖ'cü bayram ziyaretinde enselendi Kahramanmaraş'ta FETÖ üyesi olduğu iddiasıyla aranan M.A, bayram ziyareti için gittiği akrabasının evinde gözaltına alındı.

Dulkadiroğlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgügü FETÖ/PDY'ye üye olmak suçundan aranan M.A.'nın bayram ziyareti için memleketi Kahramarmaraş'ın Dereli Mahallesi'ndeki akrabaların evinde olduğu bilgisine ulaştı. Tutuklandı Hemen harekete geçen ekipler M.A.'yı akrabaların evinde yakalayarak gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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