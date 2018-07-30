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Aranan FETÖ zanlısı evinde yakalandı

Malatya'da, FETÖ soruşturması kapsamında aranan zanlı, evinde yakalanarak tutuklandı.

30 Temmuz 2018 Pazartesi 15:46
Aranan FETÖ zanlısı evinde yakalandı

Malatya Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "FETÖ/PDY üyesi olmak ve Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanuna Muhalefet" suçundan aranan İ.Ö.'nün, Akçadağ Küçükkürne Mahallesi'ndeki evinde olduğunu tespit etti.

Ekipler, eve düzenledikleri operasyonda İ.Ö.'yü gözaltına aldı. Evde yapılan aramada çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen İ.Ö. çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

 

Haber Tarihi: 30 Temmuz 2018 Pazartesi 15:46
  1. Malatya
  2. Akça
  3. Akçadağ

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