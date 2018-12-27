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Aranan FETÖ firarisi lüks villada enselendi

Ankara'da devam eden ByLock soruşturması kapsamında aranan FETÖ firarisi, İzmir'in Çeşme ilçesinde saklandığı lüks villada enselendi.

27 Aralık 2018 Perşembe 13:07
Aranan FETÖ firarisi lüks villada enselendi

Ankara'da yürütülen ByLock soruşturması kapsamında aranan FETÖ firarisi, İzmir'in Çeşme ilçesinde saklandığı lüks villada yakayı ele verdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ByLock soruşturması kapsamında Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliğince hakkında yakalama kararı verilen Ö.S'nin (42) İzmir'in Çeşme ilçesinde saklandığı ve Yunanistan'a kaçacağı bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.

Lüks vilaya operasyon

Çeşme Emniyet Müdürlüğü KOM Grup Amirliği ekipleri, firarinin ağabeyine ait lüks villaya operasyon düzenledi.

Operasyonda Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'nde eğitim uzmanlığından KHK ile ihraç edilen ve hakkında yakalama kararı bulunan zanlı Ö.S ile ağabeyi Ö.S'yi gözaltına aldı.

Ağabeyine ait kimliğe kendi fotoğrafını yapıştırdığı belirlenen zanlı, Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Şüpheli ve ağabeyi hakkında resmi evrakta sahtecilik suçlamasıyla da işlem başlatıldı. 

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 27 Aralık 2018 Perşembe 13:07
  1. İzmir
  2. ByLock
  3. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı
  4. Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü
  5. FETÖ firarisi1

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