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Yerel Aranan 570 kişi yakalandı
Yerel

Aranan 570 kişi yakalandı

Yeniakit Publisher
2024-08-30 16:47:00 -
Aranan 570 kişi yakalandı

Ankara Valiliği, polis ve jandarmanın operasyonlarında çeşitli suçlardan aranan 570 kişinin yakalandığını bildirdi.

Ankara Valiliği, polis ve jandarmanın operasyonlarında çeşitli suçlardan aranan 570 kişinin yakalandığını bildirdi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik 23-29 Ağustos tarihlerinde emniyet ve jandarma ekiplerince çalışma yapıldı.

Bu kapsamda, 20 yıl ve üzeri hapis cezası olan 4, 10 yıl ve üzeri hapis cezası olan 13, 5-10 yıl arası hapis cezası olan 27, 5 yıla kadar hapis cezası olan 228 ve ifadeye yönelik aranan 298 kişi yakalandı. AA

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