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Yerel Aranan 257 kişi enselendi
Yerel

Aranan 257 kişi enselendi

Adana’da polis ekiplerinin 12-18 Ekim’de yaptığı uygulamalarda, çeşitli suçlardan aranan 257 kişi gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2020-10-21 11:52:00 -
Aranan 257 kişi enselendi

Asayiş Şubesi ekipleri, 12-18 Ekim’de genel güvenlik ve asayişin sağlanması amacıyla çeşitli uygulamalar yaptı. Uygulamalarda, 60 ruhsatsız tabanca, 30 av tüfeği, bunlara ait 385 mermi ve kartuş ile 11 kurusıkı tabanca, 4 kesici alet, çalıntı otomobil, 12 motosiklet ve 2 elektrikli bisiklet ele geçirildi, haklarında yakalama kararı bulunan 257 şüpheli gözaltına alındı.

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