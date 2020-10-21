Aranan 257 kişi enselendi
Adana’da polis ekiplerinin 12-18 Ekim’de yaptığı uygulamalarda, çeşitli suçlardan aranan 257 kişi gözaltına alındı.
Asayiş Şubesi ekipleri, 12-18 Ekim’de genel güvenlik ve asayişin sağlanması amacıyla çeşitli uygulamalar yaptı. Uygulamalarda, 60 ruhsatsız tabanca, 30 av tüfeği, bunlara ait 385 mermi ve kartuş ile 11 kurusıkı tabanca, 4 kesici alet, çalıntı otomobil, 12 motosiklet ve 2 elektrikli bisiklet ele geçirildi, haklarında yakalama kararı bulunan 257 şüpheli gözaltına alındı.