Arama motoru,e-posta ve asistan servislerinde ‘yerli’ atağı! Bunu da artık yapalım

Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Serkan Öztürk; dijital servislerinden Ar-Ge faaliyetlerinden, Yaani uygulamasına, yerli e-posta ve asistan hizmetlerine kadar pek çok konuda editörümüz Buğra Kardan’ın sorularını cevaplandırdı.

'İlk değil, en iyi olacağız'

Yaani Asistan uygulamanızı anlatır mısınız?

Dünyada sesli asistan sistemi yeni değil. Bu anlamda pek çok örnek var. Örneklerin tamamı İngilizce kökenli. Şu muhakkak ki dünyanın önde gelen asistan sistemleri Türkçe kullanmıyor. Tabii bu durum görüldü ve ülkemizde birtakım denemeler yapıldı. Biz de Turkcell olarak “Elimizden geleni yapalım ve bu alanda ilk değil, en iyi olalım” dedik. Ardından Türkçe hizmet veren bir asistan sistemini devreye almaya odaklandık.

'Yatırımlar devam edecek'

Uygulamanın yararları, hayatımıza katkıları ne olacak?

Yaani Asistan, hayata dokunmalı. Uygulamanın hava durumunu sorduğunuzda karşılık vermesi olumlu. Arama yaparak bulabileceğiniz haberleri veya verileri sunması da önemli. Ama bunun ötesine geçilmeli. Asistan bireyselleşmeli, kullanıcılarını tanımalı ve şaşırtmalı. Diyelim ki arabanızla trafiğe girdiniz, acıktınız. Bu durumda telefon etmeden ya da bir şey yazmadan Yaani Asistan’a başvurup “Dönerim gelsin” talimatı verebilmelisiniz.

Biz Yaani Asistan’ın hayatın içinde olup halkın uçtan uca her talebini karşılamasını amaçlıyoruz. Uygulamanın nesnelerin interneti (IoT) platformuna entegre olmasını hedefliyoruz. Örneğin Yaani Asistan bir kahve pişirebilir. Senaryolar konusunda çalışıyoruz. Yönetimimizde olan, bizi anlayan bir asistanın hayatımızı kolay kılacağı görüşündeyiz. Tabii Ar-Ge yatırımlarımız tamamlanmadı, devam ediyor. Bu alana büyük önem veriyoruz.

'Ar-Ge ünitemiz çalışıyor'

'Ar-Ge mühendisleriniz hangi ürünlere odaklanmış durumda?'

Yerli ve yeni ürünler ortaya koymak için gerekli adımları atıyoruz. Turkcell’in şu anda pek çok dijital servisi var. Ama bununla yetinmiyoruz. Ar-Ge ünitemiz çalışmalarına devam ediyor. Elbette yeni uygulamalarımız olacak. Bakın yerli e-postamız geliyor. Yine engelliler için yapay zekâ kullanan uygulamalarımız yolda.

'Vergimizi ödüyor, ülkemize güç katıyoruz'

Yaani, bir Google ya da Yahoo’yla yarışabilir mi?

Halkımız Yaani’yi beğeniyor. Biz her ortamda “Türkiye’nin datası Türkiye’de kalsın” diyoruz. Diliyoruz ki ülkemizde bizim gibi üreticiler ön planda olsunlar, vergilerini ödesinler, ülkemize ve halkımıza güç katsınlar. Halkımız arama motoru Yaani’yi takdir ediyor. Bu arama motorumuzun e-posta servisimiz ve asistan hizmetimizle entegre olduğunda bambaşka bir hal alacağını öngörüyoruz.

'Ürünlerimize değer katıyoruz'

Yeni servisleriniz neler olacak?

Yeni servislerimizi ileride tanıtır, paylaşırız. Ama şu aşamada kullanımda olan ürünlerimize yatırım yapmayı tercih ediyoruz. Ürünlerimize değer katan yatırımlarımız müşterilerimizi de mutlu ediyor. Örneğin BiP’te iki numara hizmetimiz var. Bu hizmetimiz müşterilerimizin ikinci telefon numaralarını uygulamaya kolayca eklemeleri mümkün kılıyor. Ayrıca yakın dönemde Lifebox’ta yapay zekâ temelli birtakım sürprizlerimiz olacak. Birini duyurduk. Diyelim ki sosyal medyada fotoğraf paylaşacaksınız. Lifebox devreye giriyor ve kullanıcılarına önerilerde bulunuyor. Size “Bu fotoğraf daha çok like alır” uyarısı yapıyor.

Hedef yüzde 100 müşteri memnuniyeti

'Müşteri memnuniyeti notasında durum nedir?'

Biz müşteri memnuniyetini birkaç kriterle takip ediyoruz. Bağımsız araştırma kurumlarının skorlarından yararlanıyoruz. Müşteri anketleri de yapıyoruz. Müşterilerimizin hizmeti almalarını takiben bir memnuniyet ölçümlemesine gidiyoruz. Bize not vermelerini arzu ediyoruz. Sektörde iyi bir yerde olduğumuzu ortaya koyan anketler, notun yanı sıra dilek ve temenni de içeriyor. Dilek ve temennileri de tek tek ele alıyoruz. Hizmet anlayışımızı buna göre şekillendiriyoruz. Şu anda notumuz gayet iyi. Sektörde açık ara öndeyiz. Hedefimiz de yüzde 100 müşteri memnuniyeti.