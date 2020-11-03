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Aktüel Arama kurtarma ekibinden Nusret Aksoy: "İlk çığlığını duydum. Daha sonra arkadaşlarıma söyledim. İsmini sordum, 'iyiysen elini sallayabilir misin?' dedim, elini kaldırdı salladı."
Aktüel

Arama kurtarma ekibinden Nusret Aksoy: "İlk çığlığını duydum. Daha sonra arkadaşlarıma söyledim. İsmini sordum, 'iyiysen elini sallayabilir misin?' dedim, elini kaldırdı salladı."

Yeniakit Publisher
2020-11-03 10:24:58 -
Arama kurtarma ekibinden Nusret Aksoy: "İlk çığlığını duydum. Daha sonra arkadaşlarıma söyledim. İsmini sordum, 'iyiysen elini sallayabilir misin?' dedim, elini kaldırdı salladı."
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