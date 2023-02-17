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Yaşam Arama kurtarma çalışmaları sırasında panik dolu anlar! Bir anda binadan çıktı ekipler alanı terk etti
Yaşam

Arama kurtarma çalışmaları sırasında panik dolu anlar! Bir anda binadan çıktı ekipler alanı terk etti

Hatay'da 2 kişinin canlı olabileceği ihtimali üzerine çalışmaların yürütüldüğü sırada binadan çıkan güvercin arama kurtarma ekiplerine panik dolu anlar yaşattı.

Yeniakit Publisher
2023-02-17 22:32:00 - 2023-02-17 23:02:40

Hatay'da bir enkazda yapılan arama kurtarma çalışmaları sırasında hasar gören binadan aniden çıkan güvercin, paniğe neden oldu. Ekiplerin düdük çalarak enkazdan çıkmaya çalıştığı o anlar kameraya yansıdı.

Hatay Cumhuriyet Mahallesi Yıldırım Apartmanı'nda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. 2 kişinin canlı olabileceği ihtimali üzerine çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, yan tarafta ayakta kalan bir binadan galeri açarak enkaza girmek istedi.

Ekipler arama kurtarmaya ara verdi

Ekiplerin çalışması sırasında binadan aniden çıkan güvercin ise paniğe neden oldu. Enkaz üzerindeki arama kurtarma çalışanları düdük çalarak alanı terk etmeye başladı.

Kısa süre sonra binadan çıkanın sadece bir kuş olduğu anlaşıldı. Ekiplerin enkazdaki çalışmaları devam ediyor.

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