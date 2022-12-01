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Yaşam Aralık ayında hangi balıklar yenir? Hangi balık aralık ayında lezzetli olur?
Yaşam

Aralık ayında hangi balıklar yenir? Hangi balık aralık ayında lezzetli olur?

Aralık ayının gelmesiyle birlikte balıkseverler 'Aralık ayında hangi balık yenir?' sorusunun cevabını araştırmaya başladı.

Yeniakit Publisher
2022-12-01 09:02:00 -
Aralık ayında hangi balıklar yenir? Hangi balık aralık ayında lezzetli olur?

Aralık ayıyla kış mevsimine 'merhaba' dedik. Ballık sezonu içerisinde haftada birkaç kez tazecik balık tüketmek isteyenler ise aralık ayında hangi balığın lezzetli olacağını araştırıyor.

Aralık ayında hangi balıklar yenir? Hangi balık aralık ayında lezzetli olur?

Aralık ayında denizlerde hamsi bolluğu yaşanmaya başladı. Hamsi havaların soğumasıyla birlikte daha da lezzetlenmiş olur. Ayrıca tekir balığı bolluğu da yaşanır. İşi bilenler aralık ayında hamsi ve tekir tüketilmesini önerir. Tezgahlarda uskumru, lüfer ve palamut görmeniz de mümkün.

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