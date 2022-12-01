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Yaşam Aralık ayı meyve sebzeleri | Aralık ayında hangi sebze hangi meyve yenir?
Yaşam

Aralık ayı meyve sebzeleri | Aralık ayında hangi sebze hangi meyve yenir?

Yılın son ayı, kış mevsiminin ilk ayı olan aralık başladı... Aralık ayının gelmesiyle birlikte pek çok kişi 'Aralık ayında hangi meyve sebze yenir?' sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı. Peki, bu ayda hangi meyveler bol olur?

Yeniakit Publisher
2022-12-01 09:22:00 -
Aralık ayı meyve sebzeleri | Aralık ayında hangi sebze hangi meyve yenir?

Kış mevsimi aralık ayıyla birlikte başladı. Havaların soğuması, kapalı yerlerde geçirilen zamanın artmasıyla birlikte mevsimsel hastalıklar arttı. Hal böyle olunca sağlıklı beslenmek isteyenler 'Bu ayda hangi meyve sebze yenir?' sorusunun cevabını araştırmaya başladı.

Aralık ayı meyve sebzeleri | Aralık ayında hangi sebze hangi meyve yenir?

Aralık ayı sebzeleri: Karnabahar, havuç, kara lahana, ıspanak, yer elması, bal kabağı, pazı, kereviz, beyaz lahana, kırmızı lahana, siyah turp, kırmızı trup, şalgam, pancar, marul, roka, soğan, nane, maydanoz, roka, tere

Aralık ayı meyveleri: Portakal, elma, mandalina, nar, ayva, muz, greyfurt, Trabzon hurması, limon, kestane, armut, muz, kivi.

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