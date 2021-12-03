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Ekonomi Aralık ayı kira artış oranı güncel | Aralık ayı kira artış oranı ne kadar oldu?
Ekonomi

Aralık ayı kira artış oranı güncel | Aralık ayı kira artış oranı ne kadar oldu?

Aralık ayı kira artışı ne oldu? Kasım ayına ilişkin enflasyon rakamları 3 Aralık Cuma günü açıklandı. Kasım ayı enflasyon oranının açıklanmasının ardından pek çok kişi aralık ayı kira artış oranını araştırmaya başladı. Peki, aralık ayı kira artış oranı ne oldu?

Yeniakit Publisher
2021-12-03 13:40:00 -
Aralık ayı kira artış oranı güncel | Aralık ayı kira artış oranı ne kadar oldu?

Milyonların merakla beklediği kasım ayı enflasyon rakamları açıklandı. Kasım ayına ilişkin enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte pek çok kişi “Aralık ayı kira artış oranı ne kadar oldu?” sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Peki, aralık ayında kira artış oranı ne?

Aralık ayı kira artış oranı güncel | Aralık ayı kira artış oranı ne kadar oldu?

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) kasımda aylık bazda yüzde 3,51, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 9,99 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 21,31, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 54,62 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, kasım ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 17,71, yurt içi üretici fiyatları yüzde 38,94 arttı. Aylık bazda TÜFE yüzde 3,51, Yİ-ÜFE yüzde 9,99 artış kaydetti.

TÜFE, kasımda geçen yılın aralık ayına göre yüzde 19,82, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 21,31 yükseldi. Yİ-ÜFE ise Aralık 2020'ye göre yüzde 51,06, geçen yılın kasım ayına kıyasla yüzde 54,62 artış gösterdi.

Kasım ayında enflasyon yüzde 3,51 artarken yıllık bazda 21,31 oldu. Bu rakamlar göz önünde bilindirildiğinde aralık ayı kira artış oranı 17,71 olarak hesaplandı.

Kasım ayına baktığımızda kira artış oranı yüzde 17,09 olarak hesaplanmıştı.

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