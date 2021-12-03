Milyonların merakla beklediği kasım ayı enflasyon rakamları açıklandı. Kasım ayına ilişkin enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte pek çok kişi “Aralık ayı kira artış oranı ne kadar oldu?” sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Peki, aralık ayında kira artış oranı ne?

Aralık ayı kira artış oranı güncel | Aralık ayı kira artış oranı ne kadar oldu?

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) kasımda aylık bazda yüzde 3,51, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 9,99 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 21,31, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 54,62 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, kasım ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 17,71, yurt içi üretici fiyatları yüzde 38,94 arttı. Aylık bazda TÜFE yüzde 3,51, Yİ-ÜFE yüzde 9,99 artış kaydetti.

TÜFE, kasımda geçen yılın aralık ayına göre yüzde 19,82, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 21,31 yükseldi. Yİ-ÜFE ise Aralık 2020'ye göre yüzde 51,06, geçen yılın kasım ayına kıyasla yüzde 54,62 artış gösterdi.

Kasım ayında enflasyon yüzde 3,51 artarken yıllık bazda 21,31 oldu. Bu rakamlar göz önünde bilindirildiğinde aralık ayı kira artış oranı 17,71 olarak hesaplandı.

Kasım ayına baktığımızda kira artış oranı yüzde 17,09 olarak hesaplanmıştı.