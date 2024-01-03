Aralık ayı enflasyonu açıklandı

Kritik Aralık ayı enflasyon rakamları açıklandı. TÜİK verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi, Aralık'ta aylık 2.93; yıllık yüzde 64,77 oldu. Böylece refah payı hariç SSK ve Bağ-Kur emekli zammı da belli oldu.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 37,57 zamma hak kazandı. Memur ve memur emeklileri de yüzde 15'lik sözleşme zammı dahil yüzde 49,25 enflasyon farkı alacak.

TÜİK'in geçen ay açıkladığı Kasım ayı enflasyon oranı yüzde 3,28 olurken, 5 aylık enflasyon da yüzde 33,66 olarak kayıtlara geçmişti.

MEMUR VE EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NASIL HESAPLANIYOR?

SSK, Bağ-Kur emekli zammı Ocak ve Temmuz dönemi olmak üzere senede 2 kez belirleniyor. 6 aylık enflasyon oranı doğrudan emekliye zam oranı olurken son dönemde buna ilave edilen refah payı da dikkat çekiyor.

Memurlar ve memur emeklisi de tıpkı SSK, Bağ-Kur emeklisi de gibi senede 2 kez zam alıyor. Tüm memurlar enflasyon farkına ek olarak toplu sözleşme ile zam alıyor. Enflasyon farkı burada, önceki dönemde uygulanan toplu sözleşme zammının üzerindeki 6 aylık farkı gösteriyor. 6 aylık enflasyon farkı yeni dönemde uygulanacak toplu sözleşme zammı ile hesaplanarak nihai memur zam oranı elde ediliyor. Ocak 2024 için toplu sözleşme zammı yüzde 15 olarak belirlendi.

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ZAMLI EMEKLİ VE MEMUR MAAŞLARI NE ZAMAN ÖDENECEK?

Memurlar her ayın 15'inde maaşlarını alıyor. Bunun yanında memur emeklileri ise her ayın 1'i ile 5'i arasında emekli maaşı ödemesi alıyor. Memurlar zamlı maaşlarını 15 Ocak 2024'te alacak. Memur emeklileri ise Ocak başında maaşlarını aldı. Maaş farklarını ise Ocak ayının son haftasında almaları bekleniyor.

SSK, Bağ-Kur emeklileri 17-26 Ocak tarihinde, Bağ-Kur emeklileri ise de 25-28 Ocak tarihinde zamlı maaşlarını alacaklar.