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Ekonomi Aralık ayı enflasyon rakamları saat kaçta açıklanacak?
Ekonomi

Aralık ayı enflasyon rakamları saat kaçta açıklanacak?

Aralık ayı enflasyon rakamları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2020 yılı aralık ayı enflasyon rakamları ne zaman belli olacak? Birçok memur ve memur emeklisi tarafından yakından takip edilen enflasyon rakamlarının aralık ayındaki verileri merak ediliyor. Aralık ayı enflasyon rakamları memur ve memur emeklisi zam oranını da etkileyecek. Peki, Aralık ayı enflasyon rakamları saat kaçta açıklanacak?

Yeniakit Publisher
2021-01-03 19:09:00 -
Aralık ayı enflasyon rakamları saat kaçta açıklanacak?

Aralık ayı enflasyon rakamları memur ve memur emeklisi zam oranını da etkileyecek. Dolayısıyla zam alacak olan kişiler enflasyon rakamlarının açıklanacağı günü merak etmeye başladı. Peki, 2020 aralık ayı enflasyon rakamları ne zaman, saat kaçta belli olacak?

Aralık ayı enflasyon rakamları için geri sayım yarın tamamlanacak. Binlerce memur ve memur emeklisinin merakla beklediği aralık ayı enflasyon rakamları için açıklama yarın yapılacak.

Aralık ayı enflasyon rakamları saat kaçta açıklanacak?

2020 yılının son enflasyon rakamları 4 Ocak 2021 Pazartesi günü duyurulacak. TÜİK tarafından saat 10:00’da aralık ayı enflasyon rakamları açıklanacak. Saat 10:00’da açıklanacak rakamlarla birlikte zam oranları da belirlenecek.

Kasım ayı enflasyon rakamları nasıldı?

TÜİK verilerine göre, enflasyon kasım ayında yüzde 2,3 artış gösterirken yıllık bazda yüzde 14,03 olarak belli oldu.

2020 yılı kasım ayında enflasyon, bir önceki aya göre yüzde 2,30, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 13,19, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,03 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 12,04 artış gösterdi.

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