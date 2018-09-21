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Aralarından Avusturyalı da çıktı! 3 şüpheli...

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, TKP Kıvılcım Terör Örgütü’nün Ankara‘daki faaliyetlerinin deşifresine yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheliden aralarında Avusturya Cumhuriyeti vatandaşı Max Zirngast’in de bulunduğu 3 şüphelinin tutuklandığını bildirdi.

21 Eylül 2018 Cuma 10:27
Aralarından Avusturyalı da çıktı! 3 şüpheli...

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, TKP Kıvılcım Terör Örgütü’nün Ankara‘daki faaliyetlerinin deşifresine yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheliden aralarında Avusturya Cumhuriyeti vatandaşı Max Zirngast’in de bulunduğu 3 şüphelinin tutuklandığını bildirdi.

 

Haber Tarihi: 21 Eylül 2018 Cuma 10:27
  1. TKP Kıvılcım Terör Örgütü
  2. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı

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